Hernán Menosse, "sacrificio uruguayo" para sumar ás filas do CD Lugo

"En el campo verán a un central uruguayo, entregado, con lucha y peleando siempre por lo mejor para mis compañeros", así se vende o novo xogador albivermello, Hernan Menosse. O uruguayo asina por seis meses no equpo amurallado pese a teren contrato en Arxentina un ano e medio máis, "Tenía contrato en Argentina, pero desde el primer momento me convenció la seriedad de Emilio y el mister. Tenía ganas de volver a España. Era una motivación personal y de mi familia”, aclara.

a puido adestrar cos seus compañeiros e intercambiar impresións do adestrados, Alberto Monteagudo. Asegura terse atopado un grupo unido e traballador no que cre que poderá aportar "lucha, sacrificio y seriedad. Eso no se negocia y trato de contagiarlo a los compañeros que lo necesiten".

O central dereito xa probou o fútbol español vestindo as camisetas do Recreativo de Huelva e do Granada. Asi, no CD Lugo, afronta a súa terceira estapa na División de Prata.