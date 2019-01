López dice que no juega con Medina

Después de mucho tiempo hablando en Medina de un proyecto de Plataforma Logística Ferroviaria, el Grupo Popular ha preguntado ahora por la situación del mismo.

Todo arranca en 2017 cuando se confirma que hay un inversor interesado en desarrollar un proyecto basado en la línea ferroviaria Lisboa-París. El objetivo es, aprovechar esta infraestructura para crear una parada en Medina que pueda facilitar la libre manufacturación de las mercancías. Este hecho lo confirmó hace tiempo la alcaldesa, Teresa López que, a principios de noviembre de 2018, mantuvo una reunión en el Ministerio para exponer y analizar el proyecto con el Secretario General de Infraestructuras, Javier Izquierdo.

Pues bien, ahora el Grupo Municipal Popular ha pedido información sobre este plan que dicen, puede ser muy importante para Medina y sobre el que la alcaldesa no proporciona datos. Consideran los populares que no se puede paralizar un tema tan importante para Medina con el único fin de sacarlo un rédito político y apuntan que el promotor les ha llamado preocupado por la falta de información.

Pues bien, la alcaldesa Teresa López reconoce, como ya hizo públicamente en su momento, que el proyecto existe y que el Ayuntamiento hasta ahora lo único que ha hecho es facilitar la información y los datos que el inversor precisaba para concretar su idea. En estos momentos, dice, este inversor está buscando fondos europeos y sigue trabajando porque, ahora mismo, no ha surgido ningún contratiempo, según la conversación mantenida hace unas horas entre este y la alcaldesa y en la que ha negado que se haya puesto en contacto con los populares. López anuncia también que no busca ningún beneficio político y que si se tiene que ir a casa después de las elecciones lo hará porque ella no juega con un puñado de votos.

La alcaldesa asegura que el proyecto sigue su curso, según el inversor, y habrá que esperar a una resolución y lamenta además que esta intervención del Grupo Popular lo único que consiga es que se cree un mal clima que no ayude a este u otros inversores a apostar por Medina.