Texas actuará el 13 de julio en la plaza de toros de Murcia

La banda escocesa Texas de la cantante Sharleen Spiteri actuará el 13 de julio en la plaza de toros de Murcia, según anunció hoy la promotora Ibolele.

Diez años después de que la banda se tomase un descanso motivado por la salida al mercado del disco en solitario de Spiteri y de la aneurisma que sufrió el guitarrista Ally McErlaine, la banda volvió a la carretera tras alcanzar de nuevo las listas de éxito y celebrar un cuarto de siglo en el negocio.

Su disco de 2017 "Jump on board" incluye nuevo material, lo que no ocurría desde el año 2013 con "The Conversation", en el que además de un soul suave, incluye una dosis comercial de música bailable que renueva el pop-rock que los ha caracterizado en toda su carrera, quizás enfocados más al público joven en detrimento del clásico de finales de los 80 que los vio nacer con sus discos titulados "Southside", "Mothers Heaven" y "Ricks Road".