El UCAM Murcia gana al Riesen 73-47 con Sito Alonso en el palco

Era un partido intrascendente y aunque Alberto Miranda trató de mantener la tensión en sus jugadores, por momentos le resultó imposible. El trabajo en la Champions estaba hecho de forma sobresaliente y ante el Riesen Ludwigsburg lo más importante era que Sito Alonso tomara notas desde el palco y comenzase a conocer a sus jugadores sobre el parqué. Tumba y Rojas se quedaron fuera de la convocatoria, ya pensando en el partido de Liga Endesa del próximo domingo ante el Obradoiro en Santiago de Compostela. El UCAM Murcia ganó con rotundidad por 73-47, Alberto Miranda rotó y repartió los minutos y el público no sufrió en la victoria número 12 en el Grupo A, después de 13 encuentros disputados.

Los jugadores del UCAM Murcia trataron de ponerle intensidad al partido, al menos por respeto a los aficionados que se acercaron hasta el Palacio de los Deportes para presenciar un partido en el que su equipo nada se jugaba. En defensa los locales estuvieron muy bien, viéndose favorecidos por la anarquía reinante en el equipo alemán, pero en ataque... más de lo mismo. Daba igual que las posiciones fueran mejores o peores porque los jugadores del UCAM Murcia erraron lanzamientos de todos los colores. Fueron unos primeros 10 minutos muy flojos en labores ofensivas, con 4 canastas de 19 lanzamientos de campo para los locales y 6 de 24 para los visitantes. Por eso acabó en un pírrico 11-11.

No cambió mucho el panorama durante los primeros instantes del segundo acto hasta que se llegó al empate a 14 tras un segundo triple visitante. Alberto Miranda estaba realizando rotaciones rápidas para que sus jugadores no se cargasen excesivamente y estos lo agradecieron porque no bajaron la intensidad en defensa. Eso les permitió coger rebotes en defensa y correr. Soko, seguro en la pintura, estuvo muy fino en el lanzamiento de los libres y Doyle fue valiente con los tiples. Lo fundamental fue que el Riesen se deshizo ante los fallos continuos en sus lanzamientos y que el equipo murciano creció desde la defensa. Los germanos estuvieron más de cinco minutos sin hacer un punto y por eso el partido fue de 15-0. Al descanso el partido estaba muy de cara para los locales (33-16).

Un triple de Doyle tras el descanso marcó una máxima renta de 36-16. Lo más complicado para el UCAM Murcia CB era mantener la intensidad ante un partido sin ritmo y decantado claramente a su favor. Era complicado encontrar motivaciones para los locales, que se sabían muy superiores al colista del Grupo A, aunque los alemanes habían sido los únicos que derrotaron a los universitarios esta temporada, en Europa. Knight encontró posiciones cómodas sobre el perímetro local y anotó fácil. Crawford comenzó a atacar a su marcador, Booker, y entre ambos nivelaron el poderío ofensivo de los locales sin llegar a darle la vuelta al marcador. Con 10 puntos del primero y 8 del segundo, el partido se puso en 48-37. Entró en acción Booker para devolver una diferencia más cómoda a sus compañeros. La sensación era que el partido no peligraba y que nadie estaba nervioso (53-37).

El último intento alemán por meterse en el partido tuvo lugar en los primeros instantes del último cuarto, 53-41. pero a partir de ese instante el único dominador del choque fue el UCAM Murcia CB. El poderío de Cate en la pintura y la fuerza de Soko en defensa se impusieron al desordenado equipo germano y la recta final fue muy cómoda. El público murciano disfrutó de los últimos instantes con jugadas espectaculares. No sufrió, y por momentos pudo olvidarse de las miserias y quebraderos de cabeza que tiene en la Liga Endesa (73-47). Sito Alonso tomó buena nota de lo que tiene que hacer para salir del pozo en la ACB.

