Dimite el concejal José Araújo

El portavoz del gobierno local de Ourense y concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente, José Araújo renunciaba por sorpresa esta mañana a todas sus competencias en la corporación municipal.

Presentaba por registro su renuncia al acta de concejal tras reunirse con el alcalde y el resto de miembros del gobierno local para comunicarles su decisión "irrevocable". Jesús Vázquez se ha mostrado sorprendido con la marcha del concejal, aunque dice entender y aceptar su decisión personal.

José Araújo habló también con el presidente del PP en Ourense, Manuel Baltar, para comunicarle que deja también el Partido Popular.



El ya ex- concejal de Infraestructuras explicaba en los micrófonos de Hoy por Hoy Ourense que tomó hoy mismo la decisión, aunque llevaba tiempo reflexionando sobre "a vida municipal e o que entendo que debe ser o futuro da cidade". Abandona incómodo con la situación, dice, en una corporación en la que "constantemente reprochan que as cousas non avanzan".

En su comparecencia ante los medios dijo que no puede funcionar un gobierno "a base de selfies nin a base de insultos". En Radio Ourense añadió que esa política de selfies no es solo atribuible al alcalde, también a la oposición, a la que acusa de buscar "nas alcantarillas ... a herba, a rata, o adoquín roto" en lugar de aprovechar su mayoría para imponer al gobierno cuestiones como el Plan Xeral de Ordenación Municipal.

José Araújo dice que se abre ahora un período de reflexión. A pocos meses para las elecciones municipales, confirma que ha tenido conversaciones con Ciudadanos y con otras personas que pretenden "liderar" la ciudad pero dice que el futuro todavía está por ver.