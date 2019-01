Ayer escuchamos a la presidenta del AMPA, del Centro de Educación especial en Palencia, Carrechiquilla, su preocupación ante el cambio que el Gobierno quiere introducir en la nueva Ley Educativa, tras la derogación de la LOMCE.

Quiere que los Centros Educativos Especiales dejen de ser "educativos", y pasen a ser de "apoyo" para los Centros Ordinarios.

¿Pero el gobierno ha visitado estos centros? ¿Sabe el retroceso que esto supondría?

Se basan en una resolución de la ONU, en que nos tira a España de la orejas, porque nuestro Sistema Educativo no es inclusivo.

Sólo pido una reflexión, ¿dónde está el problema? ¿En los centros ordinarios o en los especiales?.

La ONU no dice que tengan que desaparecer estos centros, lo que dice es, que el alumnado debe desarrollar todo su potencial humano, el sentido de la dignidad, las libertades y la diversidad. Desarrollar al máximo la personalidad, talentos, aptitudes mentales y físicas. Que participen de una manera efectiva en la Sociedad.

En ningún momento dice que tengan que desaparecer del Sistema Educativo.

Estos Centros son y deben ser Educativos, el alumnado de estos centros cursan sus estudios aquí, porque hay un dictamen Educativo que así lo estima oportuno para su desarrollo, tanto intelectual, como social, y que haga que cada alumno desarrolle sus potenciales al máximo.

"Educación inclusiva sí, especial también", me sumo al lema de la plataforma que se ha creado en defensa de Las Escuelas de Educación Especial.

A cada alumno/a hay que darle la Educación que necesita.

No destruyamos lo que funciona haciendo interpretaciones de la norma, que va a perjudicar al alumnado, se trabaja muy bien en estos centros y los resultados ahí están.

Actuemos en los Centros Ordinarios, hagamos que la integración sea real.

Una madre me decía, que le gustaría que visitasen su centro, Carrechiquilla y vieran los resultados que están logrando con el alumnado.

Este cambio sí va ser discriminatorio y no inclusivo.

Necesitamos una Educación, una buena Educación, inclusiva y especial, para todos/as, no retrocedamos, no permitamos que nadie se quede fuera del Sistema Educativo, no pueden ser centros de apoyo o asistenciales del Sistema Ordinario.

¡No podemos permitirlo!