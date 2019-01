Palencia ha perdido 1.087 empresas en la última década

La Confederación de Organizaciones Empresariales de CYL, CECALE, junto a la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, CPOE, han querido dejar constancia de su total rechazo al borrador de los Presupuestos Generales del Estado al considerar que no se ajusta a la realidad económica de España, que no es creíble ni acertado en su enfoque y que basa todo su crecimiento en la subida de impuestos a empresas y particulares y con un capítulo casi nulo de inversión. Piden la unificación fiscal de todo el territorio nacional para no crear ciudadanos de primera, segunda e incluso tercera categoría según el territorio en el que vivan y menos trabas fiscales y burocráticas que permitan la implantación de nuevas empresas en el territorio. Un dato alarmante, tan sólo en Palencia, en la última década, se han perdido 1.087 empresas.

Los empresarios aseguran estar cansados de que se les señale como culpables de los problemas económicos cuando, han recordado, son los que generan empleo y sustentan la economía, sin embargo, los distintos gobiernos, parecen olvidarlo y sólo los ven como una fuente de hacer caja subiendo de forma desmesurada los impuestos lo que va a conllevar, si se aprueban estos presupuestos, una pérdida de competitividad respecto a Europa, un aumento de los costes que va a frenar las exposrtaciones, la inversión con la consiguiente pérdida de empleo.

Piden rebajar los impuestos, suprimir el impuesto de sucesiones y el de patrimonio, menos trabas burocráticas, fiscales y legislativas que permita la implantación de nuevas empresas en el territorio, el emplao es la única posibilidad de fijar población en el medio rural y en Castilla y león, y en Palencia, este no se favorece. Aseguran que es preferible prorrogar los Presupuestos actuales que implementar los nuevos y en Palencia, José Ignacio Carrasco, presidente de la patronal, ya ha anunciado que pedirá a los grupos políticos medidas fiscales concretas para Palencia.