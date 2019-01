En la vida diaria yo valoro mucho que las instituciones estén realmente al servicio de las personas y hagan su trabajo bien hecho. Me molesta cuando se critica de forma alegre y gratuita a “los funcionarios y trabajadores públicos” que muchas veces y después de los muchos recortes padecidos, son los que hacen posible que tengamos los servicios.

Pero de la misma manera, también me molesta que las personas que trabajan en las instituciones y prestan un servicio público no lo hagan bien y no me refiero a que hagan su trabajo de forma eficaz que es su obligación, sino a que se cuiden los detalles y por ejemplo que atiendan con una palabra amable, con buen trato, cuidando a las personas más débiles (mayores, inmigrantes que no saben o les cuesta conocer los trámites… ), por eso no puedo entender lo mal que funcionan algunas administraciones, por ejemplo la Tesorería de la Seguridad Social: sólo te atienden si tienes cita previa, sólo se puede pedir por teléfono y hablar con una máquina o por internet, pero no olvidemos que para muchas personas manejarse con los ordenadores es una tarea imposible y por tanto están excluidos. Y la moraleja de esto es que la cita te la dan para dentro de 15 días y eso, para hacer una consulta sobre pensiones y prestaciones.

Supongo que ustedes como yo se estarán preguntando ¿para esto sirven todos los avances tecnológicos que tenemos en el siglo XXI?.

Me cuesta también entender que el “escaparate primordial” en estos tiempos, que es la página web, no esté actualizada y con la información fácil y asequible.

Me voy a explicar con calma, la página web del Ayuntamiento de Palencia, está anticuada en la información; el apartado “organigrama” deberían revisarlo, tiene errores importantes. El apartado portal de transparencia, en lo que respecta a los datos económicos, memoria e indicadores se ha quedado en el año 2015. Esta transparencia no sirve.

Pero hay más, en el apartado "Relación con la Ciudadanía" hay una sección de información cultural y deportiva y un espacio para Turismo (lo que han ido a promocionar a todas las ferias y lo que se empeñan en decir que es nuestro gran potencial), pues incluyen un folleto de lugares donde dormir y comer en Palencia, que fíjense si está anticuado que incluye el restaurante “Hierro y Cristal” de la Plaza de Abastos que lleva 2 años cerrado.

Cuidar los detalles, dice mucho de una gestión eficaz.