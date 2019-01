Sin noticias sobre Medicina en la UPNA

La ANECA, la agencia que evalúa la calidad y acredita la creación de un nuevo grado universitario todavía no ha contestado a la Universidad Pública sobre su pretensión de implantar Medicina el próximo curso. La documentación se envió a finales de noviembre y todavía no hay respuesta. Joaquín Ansa, el presidente del Consejo Social de la UPNA, decía en el Parlamento que "la Universidad envió la memoria elaborada sobre el grado de Medicina a la Aneca el pasado 21 de noviembre y a fecha de hoy no tenemos noticia de ninguna respuesta".

Sí se ha dado el visto bueno a la implantación de la carrera de Psicología que comenzará el curso 2019/20. Y respecto a las nuevas titulaciones que ya están funcionando, afirma que han tenido más demanda de la existente, puesto que solo se ofertan 25 plazas. Según ha detallado, en el caso de Ingeniería Biomédica las preinscripciones son 111; en Ciencias, 34; en Ciencias de Datos, 47 y en Biotecnología, 152.

El Consejo Social trabaja también para colocar a los alumnos que realizan prácticas empresariales, consiguiendo una inserción laboral del 65%. Además se ha anunciado la creación de una nueva Cátedra, financiada por el Gobierno Foral, para mejorar el acceso de mujeres a titulaciones técnicas.

Ansa ha explicado, en su intervención, que "la UPNA tiene una situación financiera muy saneada" y ha indicado que el nivel de ejecución del Plan Estratégico, que data de 2016, ahora en mitad del periodo, es "alto", "entre el 60 y el 70 por ciento".

Finalmente, en materia de infraestructuras, ha indicado que "parece este año sale a licitación la reforma" de las Salesas y que "en 2020 puede haber una sede de la UPNA en ese lugar".