IU solicita medios para acabar con los grafitis y el ruido de las peñas

Izquierda Unida Toma La Palabra ha asegurado que varios vecinos de la localidad están teniendo problemas de convivencia y denuncia que ha recibido varios escritos con quejas por el ruido que algunas peñas generar a altas horas de la noche.

El concejal, José Luis Posac, asegura que hay un vacío en la ordenanza de peñas para regular estos locales que no están dados de alta como tales pero en los que se reúnen jóvenes para pasar su tiempo libre. Asegura que deberían tener baños, estar insonorizados y tener un mayor control por parte de la policía municipal y efectivos de la Guardia Civil para mantener una buena convivencia vecinal.

Asimismo Posac, ha denunciado la nueva oleada de grafitis que está viviendo el municipio. “Han vuelto y con más ganas”, apunta el edil, mientras explica el daño que se están haciendo “a su propio pueblo”.

Solicita a los vecinos que si ven cualquier movimiento lo hagan público así como más presencia de efectivos policiales por las noches para persuadir este tipo de actos.

Durante el tiempo de Hoy por Hoy Peñafiel, el concejal de IU también ha lamentado que el Ayuntamiento no tenga oficina de secretaría desde hace unos meses y asegura que esta ausencia de personal está haciendo que se paralicen el municipio.

“No digo que tenga culpa el alcalde, pero es un problema serio”, apunta Posac, mientras explica que sin secretaría no se puede convocar el Pleno para aprobar los Presupuestos Municipales, al igual que muchos vecinos que no pueden ejecutar un trabajo por no contar con la aprobación de esta figura,