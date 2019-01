Celebraciones y protestas en el día de inauguración de la presa de Enciso

Hoy se ha inaugurado la presa de Enciso tras una inversión de más de 100 millones de euros y después de 25 años de espera. Se ha desarrollado un acto en el que ha participado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, María Dolores Pascual, el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros y los alcaldes del entrono.

Es una presa que, en estos años de obras, ha tenido todo tipo de polémicas y que ya con la obra finalizada el descontento sigue existiendo en toda la zona. El alcalde de Enciso, Ricardo Ochoa, en los micrófonos de la Cadena SER, asegura que "no es un día alegre", que en todo este tiempo todos los gobiernos centrales y la Confederación Hidrográfica le han "tratado fatal" y que ahora se siguen encontrando con dos problemas muy importantes. Por un lado, según Ochoa, "no existe plan de restitución y, por otro lado, tampoco hay un plan de emergencia para la evacuación de los pueblos". Además, Ochoa ha insistido en que esta presa "no tiene ningún beneficio para los municipios y que entre todos los vecinos hay descontento e indignación".

Indignación que va más allá del municipio de Enciso, porque hay más lugares afectados próximos al río Cidacos. Un vecino de Munilla, Iker Zabaleta, ha denunciado a la Confederación Hidrográfica del Ebro e insiste en que es "necesario el Plan de Emergencias por los riesgos que corren los vecinos".

Otra de las visiones discordantes a la administración estatal y regional es la que viene de los colectivos ecologístas. Julio Verdú, de Ecologistas en Acción, señala que la presa modifica el caudal ecológico del río, ya que cambia los caudales habituales. Con la puesta en funcionamiento del embalse tenemos un río más regulado y por tanto que deja de ser un autentico río natural, mediterráneo, adaptado a unas condiciones que se modifican totalmente. Un rio mediterráneo lleva agua en primavera y otoño, y se puede llegar a secar en verano. Con el embalse es en verano cuando lleva más agua y todo el ecosistema del río se transforma brutalmente.

Por su parte, las autoridades ven esta obra como una oportunidad para la zona. El presidente del gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, asegura que hoy culmina una reivindicación histórica y por eso hay que "sentirse orgullosos". Ceniceros reconoce que "faltan detalles" como el Plan de Emergencias o la prueba de carga y añade que "los beneficios se van a notar en materia de industria y agricultura.

Y, por último, el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, dice que puede haber "algún vecino que se posicione en contra, pero que ese no es el sentir general de la comunidad".