La incertidumbre de las gasolineras

La Federación Mediterránea de Empresarios de Estaciones de Servicio (FEDMES) organiza este miércoles 30 de enero unas jornadas formativas para tratar temas clave en el futuro del sector, como, por ejemplo, las energías alternativas. En el horizonte, el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que limitaría la venta de vehículos de combustión a 2040 y su circulación a 2050.

A partir de 2050 no podrían circular los vehículos de combustibles fósiles (diésel, gasolina, híbridos, GNC, GLP, GNL). Sólo se permitirían los 0 emisiones (eléctrico o hidrógeno). De estos dos, la mejor opción sería el hidrógeno, pero está menos desarrollado, y menos respaldado por las multinacionales..

Jose Luis Tort, vicepresidente de Fedmes, ha estado en el programa Hoy por Hoy Locos por Valencia para hablarnos de la preocupación del sector: “Hay un compromiso del sector respecto a energías alternativas más respetuosas con el medio ambiente, pero se están tomando decisiones sin consultar a sectores implicados, como el nuestro. Cambiar ahora el plan de movilidad no es real, los vehículos eléctricos no representan ni el 2% del mercado, y no se puede legislar para ese 2%”

El Anteproyecto estudia la obligación de instalar punto de recarga eléctrica en aquellas estaciones que vendan más de 10 millones de litros/año. Para Tort, “la realidad y las expectativas de los vehículos eléctricos supone una inversión que no vamos a poder amortizar. Si un vehículo eléctrico tarda una hora en recargar las baterías, tendremos una tasa de clientes/dia muy baja para poder recuperar una inversión tan costosa, entre los 60.000 y 100.000 € por surtidor. ¿A cuanto tendríamos que cobrar la recarga?”

En cualquier caso, Jose Luis Tort señala que los empresarios del sector dudan de que el vehículo eléctrico sea una solución de futuro: “Los vehículos eléctricos pueden estar bien para circular en las ciudades, pero no tanto para viajar, por las limitaciones de la batería. Y si todos los vehículos fueran eléctricos en 2050, se calcula que se duplicaría la demanda eléctrica global de la actualidad . Y si esa energía no proviene de fuentes renovables, la contaminación no provendría de los tubos de escape de los coches, pero sí de la producción de la electricidad. El gas, por ejemplo, solo genera agua.”