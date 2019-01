Con "indiferencia y tristeza" ha acogido Óscar Puente la reprobación del Ayuntamiento de León por defender mayores inversiones en Valladolid.

Un día después de que el Ayuntamiento de la capital leonesa le censurara con los votos del PP y la UPL - los socialistas optaron por la abstención- el alcalde de Valladolid lamenta que no se entienda su reflexión. Y la defiende aún más considerando que en Castilla y León no se han conseguido los propósitos de la Junta después de treinta años en el poder: "No se han reducido los desequilibrios territoriales ni se ha frenado la despoblación".

El político socialista citó el artículo de José F. Peláez en El Norte de Castilla -"Pucela ens roba"- para redoblar sus argumentos.

"Tenemos las reacciones irracionales y exacerbadas de algunos localismos que son incapaces de entender que en una Comunidad Autónoma como la nuestra la apuesta por Valladolid es la apuesta por Castilla y León".

Óscar Puente espera que el tiempo le dé la razón, aunque no alberga demasiadas esperanzas sobre la receptividad de su mensaje.