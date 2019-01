Absuelto de un delito de abusos sexuales

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) absuelve a un hombre condenado por abusos sexuales a una menor, tras estimar el recurso de apelación y revocar la sentencia condenatoria de 5 años y 6 meses de prisión dictada por la Audiencia Provincial en julio del pasado año. La sala Civil-Penal del TSJCyL deja sin efecto la condena de la Audiencia Provincial y acuerda la libre absolución del condenado, porque “la declaración de la víctima no supera los parámetros exigibles para considerarla prueba de cargo que venza la presunción de inocencia del acusado”.

La Audiencia Provincial de Zamora había condenado al hombre en base a la declaración de la denunciante (presunta víctima de abusos sexuales cuando era menor), y esa era la única prueba que existía. Tras el juicio del pasado mes de junio la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora consideraba esa declaración suficiente, creíble y verosímil y no apreció motivos espurios en la denuncia de abusos, aunque ya durante la vista oral el pasado mes de junio sorprendió la rotundidad con la que la propia madre de la menor había negado tajantemente las imputaciones que su hija hacía a este hombre, que era vecino y amigo de la familia y que cuidaba de la menor cuando su madre se ausentaba a trabajar. Ahora el Alto Tribunal considera que la declaración de la víctima en su día no supera los parámetros exigibles para considerarla prueba. Entiende que la personalidad de la denunciante, sus acreditados problemas de conducta y determinadas manifestaciones en otros hechos no hacen convincente ni totalmente creíble su testimonio. No se acredita como sería exigible la culpabilidad del acusado y, ante las dudas, se le absuelve.