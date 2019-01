A Angel Sirvent

No fue una mañana cualquiera. Mi padre no volvía de la Fábrica de Uranio de Andújar alegre y cansado, como siempre, sino con los ojos llorosos y un gesto de resignación y rabia que no podía disimular, mientras abrazaba a mi madre e intentaba no aparentar ante nosotros tanto dolor y tristeza como traía.

No tardamos mucho en enterarnos, mi hermano Pepe y yo, de la trágica noticia, porque él no pudo aguantar llorar como un niño chico antes de decirnos que ‘el Abuelo del Sotillo había muerto’. Angel Sirvent, su compañero inseparable, su hermano del alma, alguien muy especial en nuestra familia, había dejado su vida en una maldita cinta que transportaba mineral. Mi padre no pudo hacer nada por evitarlo y desde entonces esa impotencia le corroe aún las entrañas.

Ese serrano de Génave, que vino a ganarse su pan y el de su familia a uno de los pueblos de colonización creados en la provincia de Jaén a finales de los años 50 del siglo pasado, ya no me podría regalar ese juguete encantado ni darme esos deliciosos caramelos o esas exquisitas ciruelas de su huerto, que me volvían loco cada vez que íbamos a su casa.

Ya no me volvería a coger en brazos ni a besar ni yo podría disfrutar de nuevo con tener otro ‘abuelo’, que no era el padre de ninguno de mis progenitores, pero me hacía sentir el nieto más feliz del mundo cada vez que le veía.

Las minas de uranio y granito de Sierra Morena, formadas por ´piedras lunares’, como las denominó Miguel Hernández en su maravillosa poesía ‘Andaluces de Jaén’, se habían llevado al ‘cielo de los mineros’ a un gran hombre, a un ‘ángel’, como acertaron al bautizarle, a un nuevo mártir obrero en esta injusta y cruel sociedad capitalista y caciquil. Y yo aún quiero seguir siendo el hortelano de la tierra que él ahora habita, abuelito del alma tan temprano.

Desde aquel funesto día, tragedias tan repetidas en las minas del resto de España y del mundo, me llenan de una profunda indignación, una rabia incontenible y un dolor inmenso, mientras busco un consuelo inútil escuchando una y otra vez el canto de ‘La Marusiña’, de la Revolución de 1934 en Asturias, o la dura e impresionantes canción de ‘La planta 14’, de Víctor Manuel, y me vuelto a sentir uno de ellos, el minero más fiero, el que por no irse al patrón llora en el suelo.

Va por ti, Angel Sirvent!