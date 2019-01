Puertollano se confirma como punta de lanza en la apuesta de la Junta para incorporar el hidrógeno a la movilidad

Nuestra región cuenta con dos puntos de recarga de hidrógeno para vehículos, uno en Albacete y otro en Puertollano, y a ellos se sumará la nueva hidrogenera que el CNH2 va a instalar en Puertollano con el millón y medio de euros de fondos FEDER para I+D+I que por vía del ejecutivo regional va a recibir este centro, cuya gestión depende del Gobierno de España y la propia Junta. La particularidad de esta hidrogenera es que establecerá puntos de abastecimiento con presiones diferentes para turismos y vehículos de grandes dimensiones. Así lo confirmaba el Director del Centro, Emilio Nieto, en Cadena SER

La instalación de esta nueva hidrogenera supone un paso más en la estrategia regional de incorporación progresiva de vehículos de emisiones cero movidos por hidrógeno, generado a través de energías renovables y cuyo único residuo es el vapor de agua, a las flotas de vehículos cautivos, camiones de basura o autobuses entre otros, de Castilla-La Mancha. Así lo confirmaba la propia Consejera de Economía, Empresas y Empleo Patricia Franco en una visita al CNH2 el pasado 19 de septiembre

Para profundizar aún más en el conocimiento público y la experimentación de las tecnologías del hidrógeno aplicadas a la movilidad, el Centro Nacional del Hidrógeno ha adquirido su propio vehículo de hidrógeno. Lo hacía hace aproximadamente un mes, y si el vehículo aún no circula es porque, por su tecnología, la ITV se ha realizado durante dos días y también las aseguradoras exigen un trámite más exhaustivo. En aproximadamente dos semanas, el primer coche de hidrógeno estará circulando con total normalidad por Puertollano, anticipando lo que sucederá en los JJOO de Tokyo 2020, en los que todos no habrá un medio de transporte oficial que no se mueva por hidrógeno

