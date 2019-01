Laura Betancor: "El PP de Lanzarote se ha convertido en una dictadura"

Según ha podido saber SER Lanzarote, Laura Betancort (PP) abandonará el Partido Popular en Yaiza tras la incorporación de Juan Monzón (ex concejal de Yaiza) y todo el equipo a las listas del PP en el municipio. Quien fuera Presidenta del Comité Local del PP en el municipio sureño acusa al partido de negociar con Juan Monzón a espaldas de la propia Laura Betancort, con "mentiras, llamadas sin responder, mensajes sin contestar y negativas", afirma.

Laura asegura que no se ha puesto en valor su trabajo en la incorporación de Monzón. "Mucho trabajo, notas de prensa, muchos actos pulsando las necesidades de nuestros convecinos... Todo este trabajo sorprendentemente no sólo no se premia sino que se castiga", explica Laura. "Vine para ayudar, para preocuparme por los problemas de mi municipio, por mis vecinos y que mi hijo pudiera crecer en un lugar mejor. La situación del Partido Popular en el sur de Lanzarote era como mínimo complicada, sin lugar para poder realizar una oposición leal y constructiva, sin equipo y sin medios, decidí dar un paso al frente", recuerda Laura. "El proyecto me ilusionaba, aunque entendía las complicaciones y que quizá no era la mejor apuesta.

Juan Monzón exigió los cuatro primeros puestos de la lista en las próximas elecciones y Ástrid Pérez cedió, dejando a un lado a Laura Betancort, quien considera que Monzón llega para "colonizar" el espacio del PP. "No acepto ese tercer puesto que se me ha impuesto como migajas", explica Laura.



Laura Betancort asegura que pidió explicaciónes al partido y le respondieron "con un mar de mentiras, llamadas sin responder, mensajes sin contestar, negativas, etc..." manteniendo "tapada" la verdad. "Cuando mi partido se dignó a mantener una reunión conmigo, descubrí que dicho líder había exigido para su entrada en el partido los cuatro primeros puestos de la lista en las próximas elecciones municipales... Aquí no se pensó en el equipo que tan duramente ha estado trabajando en estos últimos meses sino en un equipo ya formado y que viene rebotado de otro grupo político y con signos políticos tan alejados del proyecto de mi partido que viene a "colonizar" el lugar que corresponde a este grupo tan válido", explica Laura Betancort.

Es evidente que no me quede callada como Presidenta del Comité y como líder de este equipo expuse lo que pensaba..... "¡Este ha sido mi mayor ERROR! En un partido no puedes llevar la contraria porque de primeras te gritan y luego te crucifican". "Ante mi negativa a moverme a un lado, desde la dirección del Partido se solicitó un comité donde se vota "democráticamente" la entrada a este grupo, que aparece y desaparece según sus intereses particulares", explica Laura.

"Descubrí por la prensa que por parte de mi Partido se había decidido hacía tres días negociar la incorporación al partido de otro líder de otro partido político", afirma Betancort.

Betancort incluso explica que: "no entendía si era una cámara oculta o no, pero mi posición estaba marcada porque no se ha valorado todo el trabajo que se había hecho en Yaiza. Con todo esto he entendido que el partido popular de Lanzarote se ha convertido en una "dictadura" sin importarle la gente y a costa de todo y que son muchas las personas válidas que se quedan en el camino."

"Perpleja me he quedado al descubrir que la política es otra cosa tan distinta... Si utilizáramos el tiempo en preocuparnos verdaderamente de los vecinos y no de pegarse "puñaladas" traperas, criticarse constantemente, acatar órdenes sólo porque con ello sigo manteniendo mi puesto y sin ser capaces de llevar la contraria aunque pienses diferente...", añade Laura. "NO acepto ese tercer puesto que se me ha impuesto como migajas, ni los puestos del cabildo ni del parlamento, concluye.