Las parroquias de Lanzarote impiden que las becas Luis Ramírez sean mixtas

Silvano Corujo obtuvo una de las becas de Don Luis Ramírez y se ha convertido en uno de los principales impulsores de la recuperación de las mismas. Corujo denuncia que ninguna de las parroquias de Lanzarote, salvo la de Tías, quiere "exigir a los Salesianos que admitan tanto a chicos como a chicas", explica Silvano.

La Congregación de los Salesianos recibió un cuantioso patrimonio para que se concedieran estas becas de Don Luis Ramírez González a los jóvenes de Lanzarote. Inicialmente se pactaron ocho becas de residencia y alimentación. En un primer momento, solo eran para hombres, porque en aquel entonces los Salesianos solo acogían a hombres. Sin embargo, "hoy en día los Salesianos acogen a más mujeres que hombres", explica Ramírez. Hoy en día esta medida no tiene sentido y resulta discriminatoria. Por eso Corujo pide "solicitar a los Salesianos que acepten también a las chicas de Lanzarote que necesiten estas becas".

Hasta el momento los Salesianos no se han pronunciado públicamente al respecto. La Congregación ha ofrecido plazas en la residencia de Sevilla, pero allí no es posible acoger a mujeres porque no se trata de un centro mixto. Corujo quiere solicitar a los Salesianos que se concedan estas becas en la residencia de Valladolid, donde las instalaciones sí son mixtas según Corujo. Sin embargo, hasta el momento, Corujo se ha encontrado con la oposición de los curas de Lanzarote. Según Corujo, "todas las parroquias de Lanzarote salvo Tías se han negado a solicitarlo"

La posibilidad de solicitar a los Salesianos que acepten tanto a hombres como a mujeres la tienen en sus manos los integrantes de las Juntas Municipales, creadas al efecto de gestionar las becas. Se componen de los alcaldes (o delegados), el Juez de Paz y un representante de la Parroquia. "Los Juzgados de Paz y los alcaldes tienen claro que hay que pedir a los salesianos que las becas sean tanto para chicas como para chicos, sin embargo, las Parroquias no lo ven", lamenta Corujo.

Lola Fernández, concejal de San Bartolomé e impulsora de la recuperación de las becas Don Luis Ramírez, lamenta que los curas de Lanzarote no hayan firmado para solicitar que los Salesianos ofrezcan plazas para estas becas en una residencia mixta. "Dicen que no hay residencias mixtas, pero no es verdad. No han firmado y no entendemos por qué", explica la concejal. "Están rechazando que las mujeres de Lanzarote puedan acceder a esta beca", añade.

"Los miembros de las Juntas Municipales tenemos que firmar para pedírselo a los Salesianos, ellos ya decidirán, pero nosotros tenemos que pedirlo. Y los únicos que no han firmado son los representantes de las parroquias de la isla", explica Fernández. La concejal va más allá y dice, "debe haber algo interno que no sabemos", y pide voluntad a los curas para solicitarlo.