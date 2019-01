Aythami: "Tengo muchas cosas que dar a la UD"

Aythami Artiles vuelve una vez más a la isla. El futbolista que fue presentado en la mañana de este martes en el Estadio de Gran Canaria, lo primero que hizo fue recordar que ha vivido semanas muy difíciles hasta que el Córdoba le dejó salir. El central reconoció que le llamó el presidente para que regresara de nuevo a la UD Las Palmas.

El futbolista destacó que, “en enero del año pasado no jugaba nada y pedí salir, en verano quise volver pero no era posible, pero cuando te llama el presidente para que regreses al equipo de tu tierra, pues no me lo pensé nada”, apuntó

No se me ha olvidado jugar al fútbol y tengo todavía mucho que aportar todavía en la UD. En su relación con el Córdoba el jugador perdonó lo que le adeudaba con el inter

Sobre las críticas que ha recibido al llegar a la UD Las Palmas, Aythami comentó que “yo no he percibido nada, lo único que quiero es ayudar al equipo y en mi entorno, todos se han alegrado de que yo esté aquí y eso es lo importante”.