La familia de Romina Celeste depende de la solidaridad para viajar hasta Lanzarote

Tanto la madre como el hijo de Romina Celeste, la joven paraguaya a la que presuntamente asesinó su marido en Lanzarote la pasada Nochevieja, tendrán que retrasar su viaje a la isla para conocer el caso de primera mano. Aunque su llegada se esperaba para este fin de semana, han tenido que posponerla debido a los escasos recursos económicos con los que cuentan.

Lo ha anunciado la abogada de la familia, Emilia Zaballos, en la Cadena SER. Eso sí, ha asegurado que espera que próximamente los más allegados a Romina puedan aterrizar en Lanzarote gracias a la solidaridad de los conejeros que, con sus aportaciones, podrán costear los gastos del viaje a la madre y al hijo de la joven.

Algunas informaciones apuntan a que este viaje podría venir a confirmar que los restos orgánicos encontrados recientemente en un contenedor de la playa de Las Cucharas son de Romina. Sin embargo, Zaballos asevera que hasta el momento no tienen una confirmación genética oficial. Aún así, anuncia que la línea que seguirá es la de acusar al marido de la mujer de asesinato y no de homicidio porque la versión dada por Raúl D. "es ilógica e incongruente y no hay otra persona a la que pueda señalarse tan directamente como posible responsable".

Raúl D., ahora en prisión acusado de maltrato habitual y de posible asesinato u homicidio, aseguró que la pasada Nochevieja, tras una discusión, encontró sin vida a su mujer en la vivienda familiar y que, preso del miedo, decidió deshacerse del cadáver tirándolo al mar. Ahora, tras el hallazgo de los restos orgánicos en una zona próxima a la señalada por el detenido, la Guardia Civil ha vuelto a suspender los rastreos por mar para localizar el cuerpo de Romina.

La familia de Romina podrá asumir los costes de todo el proceso judicial gracias a la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, una entidad sin ánimo de lucro que, según la letrada, "asumirá esta defensa con todas las consecuencias hasta el final porque con la violencia machista hay que ser implacable".