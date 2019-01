Dimite el Secretario General de Podemos Móstoles

El Secretario General de Podemos Móstoles, Jesús Arrabé, ha presentado su dimisión ante el Consejo Ciudadano. Este lunes también conocíamos la renuncia de Gabriel Ortega a presentarse a las primarias de Podemos Móstoles. Dimisiones en cascada desde la decisión de Íñigo Errejón de presentarse en la plataforma de Manuela Carmena.

En su carta de dimisión, Jesús Arrabé, ha señalado que deja la tarea de la Secretaría General porque el proyecto por el cual se le eligió "ya no existe". Asegura que "una vez dinamitados los consensos alcanzados que dieron nacimiento al actual Consejo Ciudadanos" no encuentra coherencia en seguir al frente de un proyecto que no ha sido ratificado por las urnas.

Arrabé ha tomado una frase de Ramón Espinar que dimitió la pasada semana como Secretario General de Podemos en la Comunidad de Madrid, que describe, asegura la realidad que siente como Secretario General de Móstoles: "Cuando no tienes margen para dirigir, y no compartes el rumbo, te tienes que ir". Por último, apunta que siente "en el corazón la decepción que muchas compañeras y compañeros sentirán al leer esta carta y solo puedo deciros que en una carta como esta el dolor que siento no se puede transmitir, pero que me voy con una lección clara y es que: Solo el pueblo salva al pueblo".

Este lunes conocíamos también que el concejal y portavoz de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, junto a los concejales, Susana García, Miguel Ángel Ortega, Isabel Cruceta y Alfonso Vinuesa retiraban su candidatura a las primarias de Podemos Móstoles. Ellos son del sector Errejonista. Lo hacían tras conocer que el sector de Pablo Iglesias también presentaba la candidatura de Mónica Monterreal en Móstoles.

