Incertidumbre. Esa es la palabra con la que podemos definir como se están viviendo estas semanas en Soria en torno al Club Deportivo Numancia. Incertidumbre porque el equipo no termina de despegar en lo puramente deportivo. Incertidumbre porque el mercado invernal de fichajes está a punto de cerrarse y solo ha habido una incorporación, Ganea, y cuatro bajas Dani Calvo, Grego Sierra, Pablo Larrea y Alberto Noguera. Incertidumbre después del anuncio de que en una nueva Junta General de Accionistas va a haber un nuevo reparto de dividendos en el Club Deportivo Numancia.

Pero ante tanta incertidumbre vamos a buscar las certezas. Con respecto al tema de los dividendos hay una cuestión que está clara: el Numancia es una empresa, una sociedad anónima deportiva y como tal el aspecto económico es una de las prioridades. El nuevo dueño de Numancia Moisés Israel puso dinero encima de la mesa para acceder al club y ahora está en todo su derecho legal y legítimo de recuperarlo, como estará contemplado en el contrato de compre-venta. Ahí no hay vuelta de hoja. Otra cosa es que llame la atención que vayan dos repartos de dividendos en tan poco tiempo, en apenas dos meses. Ya lo comenté la semana pasada, lo ideal sería que en cierta medida el club saliera a explicar el porqué de este reparto de dividendos y a tranquilizar a la afición, para despejar esa sospecha o ese temor de que se pudiera estar descapitalizando el club. En ese sentido les reconoceré que tengo un punto de tranquilidad porque estoy seguro de que no va a ser así y porque tal y como está montado el control económico por parte de la Liga, dudo mucho que la entidad dirigida por Javier Tebas permita que un club que ha sido y es ejemplo para todos los demás en la gestión económica, pueda correr peligro de hundir toda su estructura financiera. Pero insisto no estaría de más explicar la situación a los aficionados a los abonados a los numantinos. Para tranquilizar el ambiente.

Luego está el tema de los fichajes. A todas luces al equipo no le haría ningún daño incorporar algún jugador que pudiera dar más competitividad a la escuadra de López Garai. Más aún cuando ha habido cuatro salidas y el centro del campo numantino ha quedado mermado con sólo cuatro futbolistas (Escassi, Diamanka, Fran Villalba y Kako Sanz) para tres puestos. Y más aún cuando se rumorea que el Oviedo estaría interesado en Pape para incorporarlo de forma inmediata eso sí pasando por caja. Recordemos que el senegalés termina contrato el próximo 30 de junio. Pero, aviso a navegantes, el Numancia no tiene ninguna oferta por el centrocampista rojillo.

Luego si me permiten está el tema de la política de fichajes de la que se quejan bastantes aficionados acusando al club de no gastar un duro en fichajes. Que hay dinero para repartir pero no para fichar. No tiene nada que ver una cosa con otra. Ese dinero ya estaba, porque si no, no podría repartirse. Y yo pregunto ¿cuándo ha pagado el Numancia por fichar y más en el mercado de invierno? La política deportiva del club, ya se avisó en su día, su modelo de contrataciones, no va a cambiar, porque ese es ADN del Numancia. Alguno se queja de que se fichará a coste cero y jugadores de igual o inferior división. Siempre ha sido así. Y así estamos y ni tan mal. Podría ponerles una treintena de ejemplos de jugadores llegados de segunda B, o rebotados de Segunda prácticamente desahuciados y que aquí lo han hecho bien o muy bien. Luego está el tema de los sueldos, que nos olvidamos. Se acuerdan de Borja Iglesias, ahora en el Espanyol. El Numancia se interesó por él hace ya tres temporadas, pero pedían más de medio millón de euros de salario, en calidad de cedido. Una barbaridad en la que el club nunca va a entrar ¡Ah! y también estoy tranquilo en ese sentido, porque tengo la certeza de que Palacios tiene en cartera a más de un jugador para posibles refuerzos. Eso sí se nos acaba el tiempo.

Yo en lo puramente deportivo creo que el empate en Elche hay que considerarlo positivo. El Numancia no ha perdido en sus últimas cuatro salidas con 4 empates. Y evidentemente ahora hay que hacer bueno ese punto logrado en el Martínez Valero ganando al Lugo este sábado en Los Pajaritos. La defensa está funcionando mejor, creo que el pasado sábado la zaga rojilla cuajó una buena actuación, aunque nos sigue quedando la asignatura pendiente del gol. Está de dulce Diamanka, evidente protagonista en las últimas semanas, y el entrenador numantino sigue buscando dar con la tecla en la parcela ofensiva. Y también estoy tranquilo con eso: los delanteros pasan por rachas era de los numantinos evidentemente está siendo demasiado larga pero en algún momento terminará y llegarán los goles de los atacantes.