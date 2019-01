La delegada de Educación en Álava niega que el punto extra de los consejos escolares genere discriminación

Escucha aquí la entrevista que hemos mantenido en ‘Hoy por hoy Vitoria’ con Blanca Guerrero, la delegada de Educación en Álava.

Guerrero ha desvelado que este proceso de prematrícula del curso 2019-2020 marca un hito en la capital alavesa: es la primera vez que los solicitantes de plaza en aulas de 2 años tienen asegurado su ingreso. La razón: la oferta de los centros supera al número de nacimientos del año 2017; se trata de un fenómeno que irá en crecimiento por un descenso demográfico cada vez más acusado.

La delegada no ha querido explicar por qué razón el Departamento de Educación ha cambiado radicalmente su postura y ha aceptado que los consejos escolares otorguen un punto extra a las familias que demanden su centro en primera opción. Asegura que no es discriminatorio y que no va a influir en la equidad entre centros públicos y concertados.

Guerrero responde, además, a la situación en la que se encuentran los proyectos de Errekabarri y Aldaialde.