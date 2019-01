Candidata oficial

No hay sorpresa en el seno del PP de Aranda: Raquel González repetirá como candidata a la alcaldía en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. En esta ocasión en el PP no ha habido (o al menos no han trascendido) las habituales intrigas internas que preceden a la proclamación de su cabeza de lista a la alcaldía de la capital ribereña y desde hace tiempo se daba por hecho tanto en círculos internos como externos la predisposición de la actual alcaldesa a continuar en la brega política y el respaldo de su partido en las orillas del Arlanzón. Finalmente y sin necesidad de quitarle muchos pétalos a la margarita, en las últimas horas ha quedado sellado el “sí quiero”, aunque no será hasta el próximo día 7 de febrero cuando se haga visible el compromiso con la presentación pública de la candidata y con el respaldo institucional del PP.

Un mes antes, por cierto, de lo que fue proclamada candidata hace cuatro años, cuando además la rumorología la colocaba frente a otros posibles rivales. Al menos en la esfera pública el liderazgo de González no se discute en esta ocasión, en la que será la tercera vez que opte al sillón de la alcaldía, tras ocuparlo durante los últimos dos mandatos. Le avala haber sido la única candidata en democracia de todo signo político en revalidar una victoria electoral y conseguir estar al frente del ayuntamiento arandino durante dos mandatos consecutivos.

Tampoco sería nueva si le tocara quedarse al otro lado y volver a la oposición, cuyos sillones también ha conocido en su dilatada trayectoria municipal cuyo comienzo se remonta al pasado siglo XX. González ha formado parte de la corporación municipal arandina desde 1997 hasta la actualidad, con el único paréntesis de los cuatro años que van de 2003 al 2007. Esta abogada experta en mediación familiar y en derecho de daños compatibilizó el ejercicio de su profesión durante toda la primera mitad de su trayectoria política, hasta que hace ocho años, tras conseguir para el PP el sillón de la alcaldía, asumió esta tarea en exclusiva.