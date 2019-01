Pablo Larrea "vengo a un equipo muy comprometido"

La Ponferradina ha presentado a su último fichaje en el mercado de invierno , el centrocampista Pablo Larrea . El presidente de la Deportiva, José Fernández Nieto ha querido agredecer al futbolista cedido por el Numancia por elegir al conjunto berciano, yambién ha comentado que los técnicos están muy ilusionados con este jugador. Fernández reconoce que este mercado de fichajes ha sido distinto porque antes de empezar el año teníamos tres fichajes y luego han llegados dos cesiones porque nos hacia falta reforzar alguna parcela y hemos tenido dos oportunidades tam buenas como las de Guille Donoso y Pablo Larrea y no la hemos desaprovechado.

Por su parte Larrea ha apuntado que ha tenido más ofertas de equipos de segunda b pero en cuanto me llamó tanto el presidente como el míster me trasmitieron mucha confianza y mucha ilusión para que viniera a la Ponferradina. Una parte importante de su llegada al conjunto berciano han sido también la presencia de Isi Palazón y a Son, ellos me han hablado muy bién del ambiente en el vestuario.

Pablo Larrea ha tenido tiempo de analizar la igualdad del primer grupo de la segunda división b, hay mucha emoción, esta todo super igualado pero llevo practicamente dos días entrenado con el equipo y lo veo muy comprometido , con muchas ganas de pelear por cosas importantes este año , confió en el equipo y espero que este año sea muy bonito para todos.

Larrea asume el papel de llevar la iniciativa de juego, me gusta tener el balón en los pies y asociarme con los compañeros, también me implicó en defensa.

Para Larrea se ha hecho díficil no jugar en segunda división con el Numancia , es díficil no jugar, no contra con minutos que es lo que nos gusta y lo mejor era dar un paso para atrás para volverte a encontrar y sentirte importante y coger esa confianza que igual había perdido.