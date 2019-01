Espada (Eurometal): "Pese al miedo inicial a los aranceles de Trump, Europa manda a USA el mismo acero que antes"

Fernando Espada, CEO de Layde Steel y presidente de Eurometal, ha sido el invitado de enero en 'Empresas que cuentan', el espacio mensual dedicado al mundo de la empresa en 'La Ventana Euskadi'. Con él hemos repasado la situación del sector en Euskadi y Europa, así como de la compañía que dirige desde hace diez años, miembro de la multinacional india Tata Group.

Como nuevo presidente de Eurometal, Espada tiene claro cuál es uno de los retos a los que se enfrenta el sector: la digitalización. "El comercio minorista empieza ahora darse cuenta de la importancia de la digitalización. Y tenemos una amenaza similar en cierta parte de nuestro negocio en la digitalización y la venta por Internet". Espada ha contado que "este es un negocio muy tradicional, donde todavía hay mucho vendedor a puerta fría y ese es el problema que tenemos, que seguimos haciendo las cosas de forma tradicional".

Espada ha explicado con un ejemplo muy gráfico cómo el sector se ve afectado por los acontecimientos políticos globales. "Casi más que gestores, la siguiente persona que contratemos va a ser un analista de política internacional".

En el repaso a esos acontecimientos, Espada ha desvelado que la subida de aranceles de Trump al acero europeo no ha afectado, como se temían, a los fabricantes vascos, que incluso están ganando más dinero por que el tipo de acero que exportan no se fabrica en Estados Unidos. "Son grados de acero muy técnicos, tan técnicos que no se fabrican en Estados Unidos y al comprador norteamericano no le queda más remedio que pagar el arancel", asegura.

Sin embargo, Estados Unidos ha provocado el problema que más preocupa ahora mismo al sector en Europa. "Asuntos políticos entre USA y Turquía han depreciado la lira turca, el material de Turquia ha inundado Europa, sobre todo en proudcto plano, y se ha producido una debacle en los precios", ha contado.

El Brexit "es la gran incógnita", en palabras de Espada, que afectará, fundamentalmente a aquellas empresas que trabajen directamente en Gran Bretaña, no a los que comercian con ella, que se regirán todos por las mismas reglas de juego.

Sobre la crisis del diesel, que ha afectado al sector, cree que se ha reaccionado con demasiada histeria, porque el Gobierno ha planteado eliminarlo en 2040 y "para entonces seguramente nos hemos comprado ya al menos dos coches".

Layde Steel fue fundada por tres familias de Durango en 1941, comprada por Brittish Steel. Cuando esta se fusionó con la siderúrgica de bandera holandesa y en abril de 2007 el grupo indio Tata Steel compró aquella fusión. Cuenta con una plantilla de 150 trabajadores. Pese a trabajar para una multinacional, Espada cree que "es importante buscar la identidad propia donde estamos, por lo que pueda pasar, para tener flexibilidad y cintura por la cuenta de uno".