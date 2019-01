"Unir por tren Galdakao y el hospital es más eficaz que por metro"

El diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria, ha asegurado este miércoles que la conexión ferroviaria de Galdakao y el Hospital de Usansolo "es más eficiente, más eficaz y más sostenible" que el proyecto anterior, que conllevaba el desarrollo de la Linea 5 del metropolitano.

El 16 de enero el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia anunciaron que en lugar de construir la línea 5 del Metro de Bilbao, habían resuelto realizar una conexión del trazado de Euskotren con el centro de Galdakao y su hospital, y llevar después la nueva vía hasta Basauri para enlazar con las tres líneas actuales del metro.

En su intervención en el pleno de control de las Juntas Generales en Gernika, en respuesta a una interpelación del grupo Podemos Bizkaia, Rementeria ha defendido el nuevo proyecto ya que "mejora la conectividad de más población de Bizkaia", al conectar las comarcas de Durango, Lea Artibai, Busturia y Nerbioi Ibaizabal con su hospital de referencia, en Usansolo.

Las obras de la primera fase comenzarán en 2021, con el estudio informativo se deberá determinar el trazado de la segunda fase, que conectará Galdakao con la nueva estación intermodal de Sarratu, Basauri.

Podemos Bizkaia ha acusado a la Diputación Foral de incumplir su compromiso con impulsar la Línea 5 de metro y "de mentir a los ciudadanos de esas comarcas" por las que iba a transcurrir.

Rementeria ha asegurado que la decisión de ejecutar la conexión ferroviaria se ha tomado "con rigor, realismo y visión de futuro", y ha argumentado que, "debido a su magnitud, esta obra se desarrollará en dos fases, siendo la primera la conexión del centro de Galdakao con el Hospital de Usansolo mediante un túnel, y ambos con la línea de Euskotren que viene de Busturialdea y Durangaldea.

Una vez esté finalizado, las unidades ya circularán por este tramo con frecuencia de metro y con ella, "Galdakao y el Hospital de Usansolo ya estarán conectados con Bilbao", ha destacado.

El enlace de Galdakao con Basauri, corresponderá a la segunda fase de la obra, que conectará en una nueva estación intermodal en Sarratu con las otras tres líneas de Metro. "Lo que aún está por decidir es el trazado, algo que se determinará con el estudio informativo que ya se está realizando" con dos opciones: una primera que transcurre por el trazado que planteaba la Línea 5, pasando por Bengoetxe y Aperribai y la segunda posibilidad consiste en aprovechar la actual vía de Euskotren, soterrando la línea a su paso por Basauri.

Por otra parte, en el pleno en Juntas Generales el portavoz del grupo de PP, Javier Ruiz, ha preguntado a la Diputación Foral de Bizkaia qué medidas políticas tiene previsto impulsar para lograr que San Mamés pueda acoger la final de una competición europea de clubes de fútbol.

En su argumentación ha destacado que ese reto de acoger un evento de internacional de primer nivel que supondría un impacto económico directo en la economía del territorio pero también de manera indirecta por la promoción internacional que supondría.

El objeto de la iniciativa del PP es, ha explicado Ruiz, "testar si hay voluntad política", como miembro de la sociedad San Mamés Barria, propietaria del campo, de impulsar la posibilidad de que el estadio de Bilbao pueda acoger la final de una competición europea de clubes de fútbol.

El diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, ha reprochado al portavoz del PP la iniciativa y le ha dicho que "el objeto de su interpelación es buscar protagonismo" en contraposición con "la forma de hacer las cosas en Diputación, que funciona con seriedad, rigor y discreción".

"Astracanadas, las justas", le ha pedido al PP.

Para Padrales, la pregunta del PP "llega tarde" porque ya se trasladó a la UEFA esa misma propuesta "hace tiempo".

Ruiz ha respondido que esa afirmación de que la propuesta de PP llega tarde "suena a excusas de mal pagador" porque "en realidad no tiene intención de promoverlo" y le ha criticado no haber dado explicación de por qué no se va a disputar ese tipo de evento en San Mamés