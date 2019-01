La reina chirigota no se censura, ni está de saldo

La cuarta no mantuvo el nivel. La función de Preliminares no estuvo a la altura de sus antecesoras, pero sí hubo momentos muy destacables. Caso de las chirigotas, la de la cooperativa Toté, Melli y Bustelo, así como la cabeza de serie ‘Este año ya me toca a mí’.

La emérita revelá

Empezando por el final, la agrupación del Taka tuvo una buena puesta en escena apareciendo de la oscuridad una reina Sofía desmelenada y dispuesta a vivir la vida. Presentación con suavidad humorística pero manteniendo el ritmo. En los pasodobles dos buenas intenciones. El segundo dedicado a lo que ellos entienden como la prostitución del Carnaval, vendiéndose los carnavaleros por una falsa monea. El primero jugando con el paralelismo entre las dos reinas, que, pese a lo que podía parecer, una era la reina comparsa y otra la reina chirigota. Buena letra, aunque el pinto un poco ‘abienvenidado’, buena música de pasodoble. Cuplés de Preliminares, pero buen estribillo haciendo alusión al momento de tensión vivido entre las dos reinas y las nietas de las mismas. Popurrí hilando la supuesta historia de Sofía, buenos golpes.

Taller entre la censura y la libertad

Con viejos conocidos coristas, véase el caso de Willy Olmedo, y coparsistas, como Mariano Varela (mítico componente de las comparsas de Martínez Ares y Carapapas), se forma un grupo para que los hermanos Sevilla Pecci regresen con el coro a pie. Aunque permanecen en batea, mostrando el rigor histórico de un supuesto taller, cual si de una novela de Zafón se tratare, olvidado en algún punto de la historia. Así van sacando libretos que han sido censurados y, lo que es peor, autocensurado. Un alegato a la libertad de opinión pero con buenos tangos. Música exquisita del tango y letras que acompañan. En el popurrí una buena muestra de la intención del coro, merece la pena prestarle atención a lo que cuenta.

Comparsa que no suena a chatarra

‘Las Cachivaches’ provenientes de Alcalá de Guadaíra mostraron que son capaces de refrendar si no el pase, porque no depende ellas, sí las buenas sensaciones del pasado año con ‘Las Irrepetibles’. Bien es cierto que el tipo no era tan espectacular y el mensaje no tan directo, pero mantienen el buen nivel en afinación con una presentación algo rápida, pero bien cantada. Pasodoble a destacar el segundo por su dureza, expresándose de manera políticamente incorrecta con el “me cago en dios” de Willy Toledo. Letra contundente. Cuplés de chatarrería. Popurrí algo tedioso, pero bien cantando, se nota el buen trabajo que hay detrás.

Una ganga de pasodoble que no tiene precio

Bustelo return. Da igual qué año lo leas y bendito sea que lo leas, porque musicalmente es Cádiz. Con esas credenciales se presentaba la chirigota ‘Los que no se pierden una’, bajo la el trío de autores Melli, Toté y el ya nombrado Bustelo. Aunque el disfraz sí era de oportunidades, cosa que viene bien al tipo, los caramelos llamados pasodobles son otra cosa. El primero a Cádiz, como mandan los cánones, mientras que el segundo una buena letra en defensa de la mujer, desde la perspectiva del hombre. Cuplés simpáticos, con el Padilla como protagonista en uno de ellos. Popurrí con una buena selección de ofertas y curiosidades que les ocurren en el centro, porque no son ni de izquierdas ni de derechas, son de centro… comercial.

El secreto no lo encuentran

Como una continuación, solo en el nombre, con respecto al año pasado, ‘El secreto de la gloria’, juega a cantar entre la película ‘La La Land’ y poco más. Comparsa cuya instrumentación se forma de hombres y el resto se transforma mitad en bailarinas con elegantes vestidos, mitad en hombres con traje. La afinación también salió bailando por momentos. Voces copleras, pero poco trabajadas. Pasodobles sentimentales, destacando una letra emotiva a una madre que le escribe una carta a su hija cuando sale de casa. Cuplés rellenos de crema y popurrí donde prevalece el baile más que el cante. Normal, es su tipo.