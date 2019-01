El Ayuntamiento de Burgos se pronunciará pidiendo elecciones en Venezuela

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos aprobará mañana un pronunciamiento pidiendo que el Gobierno de España reconozca al presidente de la Asamblea venezolana, Juan Guaidó, como presidente del país para "terminar con la gravísima situación actual y convocar elecciones democráticas", ha anunciado el alcalde, Javier Lacalle. Ha mantenido una reunión con un grupo de venezolanos residentes en Burgos, donde están censadas 345 personas procedentes de Venezuela, cien de elos empadronadas el último año, aunque la comunidad de ese país en la ciudad es de varios cientos de personas más.

Una de ellas es Daniela Serra, que lleva ocho meses en Burgos y está pendiente de que finalice el proceso administrativo de su petición de asilo, que ha sido admitida a trámite. "No hay protesta estúpida, sino estúpidos que no protestan, y lo que piden los venezolanos que viven dentro y fuera del país es que se aplique la ley y se convoquen elecciones libres y democráticas", ha explicado Serra.

El colectivo de venezolanos en Burgos ha convocado una concentración en la ciudad el 2 de febrero de 17:00 a 19:00, a la misma hora que se celebra otra concentración en Venezuela. Serra ha explicado que ella estaba perseguida en su país y tuvo que abandonarlo y que en este momento no hay medios de comunicación libres en Venezuela e incluso se cortan las llamadas telefónicas que el Gobierno considera "conflictivas", por lo que quienes no reconocen a Nicolás Maduro como presidente solo están manteniendo contacto a través de las redes sociales. Otro venezolano residente en Burgos, Germán Pineda, asegura que su país lucha "contra el fanatismo y la ignorancia", porque Venezuela "no tiene Gobierno sino un hampa organizada, que se ha ido asentando cada vez más".

En el pronunciamiento que aprobará mañana en Burgos, se pedirá también que el Gobierno español lidere un pronunciamiento de la Unión Europea reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela y un movimiento internacional para paliar la crisis humanitaria que vive ese país. Lacalle se ha comprometido también a apoyar a la comunidad venezolana en Burgos para que puedan disponer de medios para apoyar a sus compatriotas que optan por residir en la ciudad.