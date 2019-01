Los trabajadores acuden a diario a la Fábrica de Armas pese a la rescisión del contrato

Los trabajadores de la antigua Fábrica de Armas no tienen la comunicación oficial sobre la rescisión de la concesión a su empresa, Hércules de Armamento. No disponen de la notificación que afectará a su futuro laboral a pesar de que el Ministerio de Defensa confirmó ya la pasada semana su decisión por incumplimiento del pliego de condiciones del contrato. La Subdelegación del Gobierno ha confirmado aún esta mañana que la rescisión es un hecho. Se da la circunstancia de que los 64 operarios de la plantilla acuden cada día a las instalaciones para realizar labores de mantenimiento. Hace muchos meses que no fabrican nada. De momento, no han adoptado ninguna medida de protesta, salvo una reciente concentración, a la espera de noticias.

Mientras, la Subdelegada del Gobierno ha ratificado hoy que Defensa ya ha roto su relación con Hércules de Armamento y que apoya el proyecto tecnológico de la Ciudad de las TIC presentado por la Universidade da Coruña con el apoyo institucional del Concello.

Si la empresa no presenta alegaciones a la rescisión, el Ministerio recuperará el control de la la antigua fábrica de armas y Hércules tendrá que abandonar las instalaciones.