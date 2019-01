La Xunta niega la existencia de vertederos incontrolados en Galicia

Una cuestión de conceptos. En ellos se apoya la Xunta para negar la existencia de vertederos incontrolados en Galicia. La directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático sólo reconoce la presencia de "puntos de vertido incontrolados" en "algunos concellos". Cruz Ferreira afirma, además, que es "imposible" que una empresa pueda utilizar un proyecto de restauración de minas como tapadera para uina planta de tratamiento de residuos o vertedero sin regular.

Desde la Consellería de Medio Ambiente insisten en que los vertederos están sometidos a controles muy estrictos y que las inspecciones realizadas hasta 2018 no han sacado a la luz ninguna actividad ilegal o plantas de residuos carentes de permisos. Otra cosa distinta es encontrarnos "ruedas tiradas" o resuduos procedentes de la construcción en puntos no habilitados. Por ello, Ferreira pide no confundir conceptos.

A pesar de la negativa de la Xunta, algunos casos han llegado incluso a la justicia. El pasado mes de noviembre, por ejemplo, la Fiscalía decidió abrir diligencias por un posible delito contra el medioambiente en el vertedero de Miramontes, en la parroquia compostelana de Grixoa. Éste, junto con el proyecto de Toysal para instalar una planta de residuos en Casalonga (Teo) han causado una importante alarma social. El departamento de Calidade Ambiental considera, aún así, que no es necesario incrementar o endurecer los controles, porque ya son "lo más rigurosos posible".

Cruz Ferreira defiende que Galicia es puntera en control ambiental. Entre 2013 y 2018 se realizaron cerca de 20.000 inspecciones y se abieron 3.691 expedientes sancionadores.