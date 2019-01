Kika Gónzalez se presenta a las primarias para ser candidata de Ganemos Jerez

Kika González, concejal de Ganemos Jerez, diputada provincial y abogada de profesión, ha anunciado que da el paso de presentarse a las primarias para tratar de ser la candidata a la alcaldía por la agrupación de electores.

González lo ha avanzado en su perfil en redes sociales. En su muro de Facebook dejaba el anuncio: “Ufffff.....por fin me he decidido....llevo unos días bastante entripada porque se acerca el día de decidir si continuar o no en las primeras filas de Ganemos Jerez. Finalmente, tras consultarlo con mi almohada, he decidido que sí, que estoy dispuesta no sólo a continuar sino que además voy a dar un paso más, me presentaré a las primarias de Ganemos Jerez al puesto de alcaldabe…sí, sí a alcaldable”

Su compañero de filas y candidato en los comicios locales de 2015, Santiago Sánchez, ya ha señalado que se presenta a las primarias de Ganemos para ir en la candidatura, pero descartando encabezar la lista.

Ganemos sigue dejando la puerta abierta a la confluencia de las izquierdas con Podemos e Izquierda Unida, aunque desde la agrupación dejan caro que las líneas rojas de Podemos e IU son insalvables.