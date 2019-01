"A mí me echaron del Xerez CD por la puerta de atrás y eso no me gustó"

El Xerez DFC recibirá a la Balompédica Lebrijana el próximo domingo en Chapín con la obligación de sumar los tres puntos en juego.

Regresa a Chapín Juan Benítez, que durante tres temporadas defendía la camiseta del Xerez CD y lo hará para enfrentarse al equipo que entrena Pepe Masegosa, “un rival muy peligroso, uno de los mejores por nombre de la categoría, pero seremos once contra once en el campo y hay que jugar el partido, nosotros le pondremos las cosas muy difíciles y creo que sacaremos algo positivo de Chapín”, confiesa en la Cadena SER.

El atacante aún recuerda su salida “amarga” del Xerez CD, “no me gustó salir de esa manera, no ya sólo por la decisión que tomaron, que tampoco la comparto, sino porque que me echaron por la puerta de atrás”.

Benítez lamenta que a Nene Montero, recién llegado al equipo “le calentaron diciéndole que un día antes de un partido yo estaba de fiesta, cuando eso no era verdad, yo estaba en casa y así se lo demostró al capitán”. A pesar de todo, le desea lo mejor al club, “ojalá consiga su objetivo, yo esa página la he pasado y ahora estoy muy contento en Lebrija”, concluye.

Por otra parte, el Comité de Competición ha retirado la tarjeta amarilla que vio Kalouk ante el Cabecense, ya que “visto el escrito, éste Juez Único de Competición, manifiesta que de las pruebas aportadas, se desvirtúa de manera contundente, clara y precisa la descripción que de los hechos expone el árbitro en el acta arbitral, no pudiendo pretender, como tiene reiterado este Comité, que prevalezca la versión del club y la del suyo propio sobre la del árbitro, siendo que únicamente se desvirtúa la presunción de veracidad, cuando exista una prueba clara y contundente del posible error padecido como es el caso que nos ocupa (Art. 27.3 Código Disciplinario de la RFEF.), por lo que procede estimar las alegaciones formuladas por el club recurrente”.