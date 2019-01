Flere: "Ojalá juguemos la liguilla, sería de locos"

Juan Flere se ha ganado un puesto en el once titular y no le ha resultado fácil si tenemos en cuenta que ha sentado en el banquillo a uno de los mejores porteros de la categoría, José Manuel Camacho, que tras sufrir una grave lesión precisamente ante el Cabecense en la primera vuelta del campeonato, no ha vuelto a ser titular en liga.

El argentino no escatima en elogios hacia su compañero en la portería, porque “demuestra diariamente como persona y profesional que es un gran portero”.

Flere lamenta no haber ganado los dos últimos encuentros de liga ante el Arcos CF en Chapín y el último en Las Cabezas, “porque lo hicimos bien, pero hay días que las cosas no salen”.

El guardameta xerecista atraviesa un gran momento de forma, “yo hago que la vida me sonría, entreno duro, me cuido y hago que sucedan las cosas”.

Agradece a sus compañeros lo “fácil” que le han puesto las cosas nada más llegar para que la adaptación fuera la mejor posible, “la gente en el vestuario me recibió desde el principio muy bien y sólo por el grupo humano que tenemos nos merecemos conseguir el objetivo”.

El cancerbero sabe que estos próximos cuatro partidos en casa – si se confirma también el de Guadalcacín-, pueden servir para marcar la diferencia si se ganan y si eso ocurre, no descarta que al final se metan en la zona de play offs, “ojalá juguemos la liguilla, sería de locos”, mantiene en la Cadena SER.