Los colegios de Jódar trabajan por la Paz todo el año

En Jódar también celebración del Día Escolar por la Paz y la No Violencia, con la participación de más de 950 alumnos y alumnas, de todos los centros educativos de la ciudad, con un acto central en la Plaza de España, con la lectura de distintos manifiestos, recreaciones y coreografías y la intervención del propio alcalde, José Luis Hidalgo.

“La Paz nos es un sueño” ha sido el lema de la jornada, en la que han estado trabajando durante las últimas semanas, en cada centro, para la elaboración de manifiestos, coreografías, murales.

La jornada se ha iniciado con una marcha desde el Paseo Primero de Mayo hasta la Plaza de España, donde ha tenido lugar el acto central, presentado por la María Peñas, de la EEI ‘Soriano Serrano’, intervenciones de alumnas/os del IES ‘Juan López Morillas’ y del CEP ‘Virgen de Fátima’ y del propio alcalde de la ciudad, José Luis Hidalgo, y la tradicional suelta de palomas, en colaboración de la Sociedad Galduriense de Colombicultura.

María Peñas, en representación de la comunidad educativa, incidía, “… En este día colegios y centros educativos se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. Nos reunimos para celebrar la vida, porque la guerra es muerte y la paz es vida…”.

En representación del alumnado, un alumno y una alumna del IES ‘Juan López Morillas, exponían, “… Nos unimos hoy preocupados por la proliferación de la violencia, de conductas de intolerancia y desconsideración, así como maltrato, de diversa índole, que supone una auténtica lacra para nuestra sociedad… No unimos alarmados por el incremento de situaciones de acoso, de amenazas y abusos, de conductas denigrantes, abusivas y violentas que atentan contra la integridad física y psíquica de las personas, que dañan su dignidad. Preocupados por las conductas de discriminación, odio y violencia hacia cualquier ser humano. No unimos con el motivo de crear conciencia, de que la paz no es solo la ausencia de conflictos, si no el respeto y la tolerancia a los demás miembros de nuestra sociedad. Nos unimos para crear conciencia de que cada uno de nosotros puede aportar su pequeño granito de arena, para hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor, comprometiéndonos por la resolución pacífica de los conflictos, mediante el diálogo, la cooperación y la prevención de ellos, con el respeto a la dignidad a las demás personas y a la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, respeto a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, respetando nuestro planeta y fomentando en nuestros compañeros principios de libertad, justicia, democracia y solidaridad…”.

El alcalde retomaba esos argumentos, “… Es la marcha (desde los colegios) de la paz, de la solidaridad, entre nosotros, y el respeto a todas las personas, con sus particularidades y sus diferencias. Conscientes de que habitamos en un mundo con demasiadas experiencias de guerra y de violencia, de hambre y de refugiados…”.

El acto se completaba con la coreografía, interpretada por las alumnas/os del CEP ‘Virgen de Fátima’, ‘Hecho de tus sueños’ que fueron presentados por sus compañeros Leire y Juan.