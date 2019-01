Los taxistas entregan a la Comunidad sus exigencias: contratar una hora antes y cinco kilómetros de recorrido mínimo

El sector del taxi de Madrid ha entregado esta mañana a la Comunidad de Madrid una propuesta de regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en la que reclaman, entre otras cuestiones, que estos servicios se contraten con una hora de antelación y realicen un recorrido mínimo de cinco kilómetros.

Las asociaciones convocantes de la huelga indefinida del sector, que cumple hoy su décima jornada, han trasladado el texto tanto a la Consejería de Transportes como a todos los grupos políticos representados en la Asamblea de Madrid, y esperan que el Gobierno regional se ponga en contacto con ellas cuanto antes para retomar unas conversaciones que quedaron rotas el pasado viernes.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha explicado en una rueda de prensa que, con la nueva propuesta, los taxistas están "flexibilizando, y con mucho", sus peticiones iniciales, y que "en ningún caso" se plantean para los VTC unos requisitos menos exigentes que los que recoge la normativa aplicable al taxi. El colectivo pretende que los mínimos que reclama como la precontratación para el recorrido mínimo de los VTC puedan ser ampliados por los ayuntamientos en función de sus características.

Además, pide que se prohíba a los VTC "circular por las vías públicas en busca de clientes ni permanecer estacionados en vía pública sin contrato u hoja de ruta". Y, asimismo, el texto establece que los VTC, tras ofrecer un servicio, tengan que regresar a su base, determinada por el domicilio asignado a su autorización municipal o por una notificación expresa del titular de aquella.

Por último, señala: "En las app utilizadas para la contratación previa de servicios no podrán aparecer geolocalizados los vehículos hasta que el arrendador acepte efectuar de forma expresa el trayecto".

La respuesta de Ángel Garrido: "No vamos a ceder al chantaje"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha advertido al sector del taxi de que no va a "ceder al chantaje" y de que la respuesta a sus propuestas seguirá siendo "no" si lo que pretenden es "eliminar" al sector de los vehículos de alquiler con conductor.

"No vamos a ceder a la coacción ni al chantaje. Ni en el día uno, ni en el día diez. Si pretenden eliminar un sector, la respuesta va a ser no", declaro Garrido. El presidente regional aseguró que su Ejecutivo "mirará y revisará" la nueva propuesta de acuerdo puesta encima de la mesa por parte de los taxistas.

De igual forma, reiteró su disposición a negociar con los taxistas "siempre y cuando sea para el respeto de sus derechos", pero ha reseñado que "no lo harán si pretenden lo contrario". Garrido no considera "razonable" que el taxi quiera suprimir la competencia por el hecho de que no les venga bien. Según aseguró, eso es algo "inaceptable" para el Gobierno regional.