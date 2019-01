La Comunidad va a privatizar la gestión de un albergue para trasladar a MENAS

"La Comunidad ha tenido tiempo de sobra para quedarse con la gestión del albergue, asegura Elena Moral del sindicato CSIF, porque el acuerdo para reconvertirlo en un centro de atención a Menores No Acompañados (MENAS) se firmó el 31 de octubre del año pasado". "Han tenido casi tres meses para contratar a los educadores, porque el resto de los servicios los podrían realizar los mismos funcionarios que ahora desempeñan su trabajo en el albergue como cocineros, limpiadoras o recepcionistas. Personal que ahora va a tener que marcharse".

Los trabajadores, que todavía siguen atendiendo el albergue, van a ser recolocados en diferentes centros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), "La administración lo ha vendido como un traslado voluntario, pero no es así", dice Elena Moral. "Nadie elige marcharse a trabajar a una residencia de ancianos con lo duro que sabemos que es. Lo que pasa es que como el centro va a estar gestionado por una empresa privada está claro que allí no se pueden quedar".

A los 40 trabajadores del albergue les han dado un margen de sólo siete días para elegir su próximo destino en el AMAS. La actividad como centro de menores de Políticas Sociales comenzará el 11 de febrero. CSIF denuncia que no se puede cerrar un recurso público "ni de esta forma, ni con este secretismo" para ceder, además, a una empresa privada la gestión de "un aspecto tan sensible como la custodia de menores no acompañados".

El de Richard Schirrmann, en la Casa de Campo, es uno de los seis únicos espacios de la Comunidad de Madrid que forman parte de la Red Nacional de Albergues Juveniles. Cataluña cuenta con 27 y Andalucía con 20. Desde la Consejería de Políticas Sociales no confirman ni desmienten esta información.