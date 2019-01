Médicos en pie de guerra ante la posible contratación de profesionales sin el MIR

Colegio Oficial de Médicos, Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria y casi la totalidad de la comunidad médica se opone de forma frontal a la posibilidad de contratar médicos que no hayan realizado el MIR para paliar la falta de facultativos en la comunidad. Desde SOCALEMFYC llaman a la movilización si esta meida se lleva a cabo, a pesar del compromiso del Consejero de no hacerlo.

Desde la Asociación recuerdan que esta sería una prácica ilegal de acuerdo con la normativa europea y la española que obliga a los médicos recién terminado su grado a realizar la especialización. La idea de que no hay médicos, que se repite como un mantra para justificar estos contratos, es falsa. Aseguran que nunca ha habido más médicos que en los últimos años, ni más especialistas, ni más solicitudes de certificados de idoneidad para trabajar en el extranjero. No es que no haya médicos, es que no hay contratos y condiciones laborales dignos y falta una adecuada organización del sistema. Por ello instan al Sacyl a ponerse a trabajar en esas dos líneas de actuación para conseguir que profesionales bien formados que han emigrado de nuestra comunidad vuelvan.

Denuncian el sitema, que era el adecuado hace 40 años pero que a día de hoy ha perdido toda su vigencia. Aseguran que existen médicos suficientes pero no para mantener la estructura actual, basada en modelos del pasado ya que la realidad social ha cambiado. La constante pérdida de población ha provocado una mayor conecentración en las zonas urbanas y periurbanas lo que obliga a cambiar la organización médica.