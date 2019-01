La gerente de Sodena admite que no participaron técnicos del Gobierno en el informe que avaló el préstamo a Davalor

La directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, ha justificado el carácter técnico del informe que elaboró cuando era directora general de Política Económica del Gobierno foral, en el verano de 2015. Un documento en el que no intervinieron técnicos del Departamento No lo recuerdo, yo creo que no. Fue nuestro liderazgo aquí", señaba Irigoien, refiriéndose a una labor "de equipo" junto al entonces recién nombrado vicepresidente de Desarrollo Manu Ayerdi y su jefa de gabinete. Sin embargo, Pilar Irigoien, que desde diciembre de 2015 es la responsable de Sodena, recalcó que el informe sí tenía una condición técnica en el sentido de que "recoge los aspectos técnicos que configuran la propuesta de valor de Davalor salud, sus problemas, sus puntos críticos, su mercado, su potencialidad estratégica". Ese documento fue elevado a sesión de Gobierno para que después Sodena concediera el préstamo. "Entendemos que había que apostar por tecnología propia para desarrollar un futuro y creímos que había ingredientes para abordarlo. Trabajamos en equipo y consideramos que era confortable que el Gobierno de Navarra lo apoyara en su acuerdo de gobierno", señaló.

