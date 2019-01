Los pacientes "no notan la huelga"

Primera jornada de huelga médica acompañada, esta semana, con el despunte de la epidemia de la gripe. En total han sido atendidos 9036 navarros. Las salas de espera no se han alterado por la huelga. La SER se ha acercado a un centro de salud y ha hablado con un médico que no ha acudido a la huelga. “Creo que hacer cuatro días huelga en un mes no es una medida de presión y no nos van a hacer ni caso. Los pacientes no se van a enterar y van a ser atendidos igual con los servicios mínimos que tenemos. Por eso no hago huelga hoy”, afirmaba el médico a los micrófonos de la SER. Sin embargo añade que está de acuerdo “con las demandas y exigencias porque es notable el deterioro de la sanidad navarra”.

Servicios mínimos que, como aseguraba el médico, hace que los pacientes ni siquiera se enteren de que hay huelga. Esa es la idea que mantienen los pacientes con los que ha hablado la SER. “A mí me han atendido bien”, “no he tenido que esperar nada”, “sabía que estaba programada pero no sabía que estaba para hoy. Me han atendido muy bien”, “salgo de pediatría y me han atendido a la hora. La pediatra me ha dicho que están con servicios mínimos”, “no sabía ni que estaban de huelga”, afirmaban diferentes pacientes de un centro de salud a su salida.

Además de estos cinco primeros días, la huelga también está convocada para los jueves del mes de febrero.