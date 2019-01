Illarramendi: "Se ha sido un poco injusto conmigo"

Asier Illarramedi ejerce de capitán de la Real Sociedad en las horas previas al derbi vasco de Anoeta. Responde a Iñigo Martínez tras sus últimas declaraciones, no cree que el Athletic llegue mejor al clásico del sábado, y habla sin pelos en la lengua de su nivel esta temporada.

-El derbi, punto de inflexión en Anoeta. "Puede ser, este año en casa nos está costando, no estuvimos bien con balón contra el Huesca el último partido, aunque ellos no crearon ocasiones. Parece ser que no estamos, pero estamos mirando a los puestos de arriba y queremos engancharnos del todo, y para eso hay que ganar el derbi, aunque no será fácil, porque siempre son igualados".

-Sin favoritos. "A los derbis da igual como lleguen los equipos, en la primera vuelta llegamos peor y ganamos. Parece que ellos llegan mejor, pero no lo creo, para mí llegamos en buen momento, tengo plena confianza en mi equipo y espero que con la ayuda de la afición ganemos el derbi".

-La Real no está en crisis “Creo que tampoco estamos mal, hemos estado peor y con Imanol hemos remontado un poco el vuelo. Todos tenemos el sabor de boca del último partido, que nos costó. Pero quitando ese encuentro, hemos hecho grandes partidos, sabemos en que momento llega el Athletic también y esperemos que les podamos hacer daño para ganarles".

-Análisis del Athletic. "Ahora defiende muy bien, en liga no han recibido más de dos goles por partido. Defienden bien con dos líneas de cuatro y muy juntos, todo el equipo está más junto, paran las transiciones con más faltas y se ve que es difícil hacerles daño".

-Reconoce su bache de juego. “El año pasado mostré un nivel al que este año no he llegado, pero no dudo del jugador que soy, y ahora sí que es verdad que no me estoy encontrando como otros años, pero sigo siendo el mismo. Plena confianza en mí y en el equipo para ir a más".

-Mejoría en el juego. “Con Asier quizá sí que es verdad que hacíamos menos juego combinativo, pero con Imanol sí ensayamos más la salida de balón y cómo atacar con balón. Sabemos qué quiere Imanol y creo que el equipo irá a más".

-Se está se siendo injusto con él. “Igual un poco si, quizá el año pasado sí que mostré un nivel superior a este año, y este año soy el capitán y es normal que a los jugadores que llevamos aquí años se nos exija más, pero soy el primero que quiere que dar el nivel de otro años, y trabajo toda la semana para alcanzar mi mejor juego. Espero que a partir de ahora todo vaya hacia arriba".

-Autobús del Athletic. "Para nada vendrá así aquí. Habrá momentos para todo. Según como vaya el partido, veremos cómo nos defienden y seguro que también ellos salen a presionar fuerte".

-El brazalete de capitán no le pesa. "Para nada. Desde que volví me he sentido importante. Quizá siendo capitán soy más visible pero desde que volví del Madrid me he sentido importante y siento que lo sigo siendo".

-Pitada a Iñigo Martínez. "A nadie le gusta recibir pitos. Me pongo en lugar de él y molestan, pero es parte del fútbol y hay que recibirlos como tal. La afición está para dar su opinión, y ya está".

-Todavía dolido con Íñigo Martínez. "Es verdad que me dolió su marcha, es un amigo que conozco desde los 12 años, hemos convivido mucho, muchos viajes y muchos partidos en el primer equipo. Me dolió su marcha. Decidió eso y hay que respetarlo. Con él ya no es como antes, ha cambiado en eso, le veo poco, menos, pero cuando estamos, todo está bien".

-Dice que está a gusto con la decisión. "No soy quien para opinar si se equivoco o no. Parece ser que no se arrepiente, que está a gusto, así que nada".