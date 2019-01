Los escolares segovianos se suman al Día de la No Violencia y la Paz

Los centros escolares de nuestra ciudad se han sumado a lo largo de la mañana a la celebración del Día Escolar de la No violencia y la Paz. La celebración el 30 de enero del Día Escolar de la No Violencia y la Paz comenzó en 1964 para conmemorar la muerte de Gandhi. En 1993 lo reconocía la UNESCO. El 30 de enero se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz.

La alcaldesa de Segovia Clara Luquero, junto a los concejales Andrés Torquemada y Marian Rueda, han asistido al CEIP Domingo de Soto donde los alumnos han construido un puente y han cantado “ Somos el mundo “.

Celebración en el CEIP Domingo de Soto / Ayuntamiento de Segovia

EL colegio Madres concepcionistas ha organizado una cadena humana que saldrá del colegio y llegará a la plaza mayor tras pasar por el azoguejo. Para finalizar los alumnos, desde el templete, han dado lectura a un manifiesto en diferentes idiomas.

Lectura de una manifiesto en la Plaza Mayor / Ayuntamiento de Segovia