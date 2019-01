Villacarrillo acogerá la demostración de un sistema pionero anti ataques con drones

El Centro de Vuelos Experimentales ATLAS de Villacarrillo, en Jaén, protagonista una vez más de un proyecto referente y en este caso sobre seguridad aérea. Va a acoger la próxima semana una jornada de ensayos con sistemas aéreos no tripulados (UAS/RPAS), conocidos popularmente como drones, en los que se realizará la primera demostración en España de un innovador sistema de detección y neutralización para hacer frente a las posibles amenazas de peligro de este tipo de vehículos aéreos. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto europeo ALADDIN, financiado por el programa Horizonte 2020, y en el que participan 18 socios de nueve países europeos, entre ellos España.

El objetivo de este proyecto es estudiar, diseñar, desarrollar y evaluar un conjunto de tecnologías innovadoras y únicas para crear un sistema de detección, localización y neutralización de drones que permita su aplicación en el ámbito de la seguridad, concretamente para su uso en instalaciones como aeropuertos, estaciones de transporte, puertos, u otras infraestructuras críticas, así como para su uso por parte de las Fuerzas de Seguridad (Policía Nacional o Guardia Civil), guardacostas, profesionales de emergencias u operadores de instalaciones gubernamentales (ministerios, parlamentos, prisiones, etc.).

La finalidad última es desarrollar un sistema de tecnologías antidron, mediante la aplicación de diversas funcionalidades, mejorando así la seguridad y el uso de herramientas para el soporte operativo de los cuerpos de seguridad del Estado y otros operadores de infraestructuras críticas.

En el proyecto, en el que participa el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (FADA-CATEC), entidad que gestiona el Centro ATLAS de Jaén también, los socios de ALADDIN están realizando pruebas de integración y ensayos de vuelos que tendrán lugar estos días en las propias instalaciones del centro ATLAS y que se cerrarán con la demostración final de la próxima semana, a la que asistirán entidades y usuarios interesados en la aplicación de estas nuevas tecnologías (Fuerzas de Seguridad, autoridades de aviación, proveedores de servicios de navegación aérea, etc.)

Entre estos ensayos, además, se realizarán los primeros experimentos con drones que tienen lugar en nuestro país bajo una excepción autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), lo que implicará desarrollar vuelos de prueba nocturnos y sin luces, para así aportarle una mayor realidad a escenarios de amenaza con drones maliciosos que intentarán evitar su detección por parte del nuevo sistema antidron.

CATEC es un centro tecnológico avanzado que contribuye a la mejora de la competitividad de las empresas del sector aeroespacial mediante la investigación científica, la transferencia de tecnología y los servicios avanzados. Está impulsado por la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA), entidad presidida por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a través de la Agencia IDEA, y cuenta con amplias capacidades tecnológicas y una plantilla muy cualificada, compuesta por más de 65 ingenieros y técnicos.

En sus once años de trayectoria, se ha convertido en uno de los centros tecnológicos más activos en proyectos de I+D+i nacional y europea, destacándose en campos como las tecnologías y aplicaciones de robótica, sistemas aéreos no tripulados (UAS/RPAS), fabricación avanzada e Industria 4.0, o ensayos no destructivos. CATEC trabaja actualmente en más de 60 proyectos de I+D, tanto con organismos públicos de investigación como con empresas, liderando en varios de ellos iniciativas de los programas europeos Horizonte 2020 de la Comisión Europea, SESAR y Clean Sky 2.

Por su parte, el Centro de Vuelos Experimentales ATLAS, gestionado también por FADA, acoge las primeras instalaciones permanentes en España y Europa dedicadas en exclusiva a pruebas, simulaciones y validación de tecnologías aplicables a los sistemas no tripulados y a la gestión del tráfico aéreo (ATM). Ubicado en Villacarrillo, permite más de 300 días de operación anuales. Sus instalaciones cuentan con pistas para vuelos, un edificio técnico y torre de control para el seguimiento de las misiones y otros servicios, y dos hangares con talleres de mantenimiento y reparación de los UAS, así como de una reserva de espacio aéreo segregado de más de 1.000 Km2.