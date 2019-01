Global Omnium presenta Go Hub, el primer centro de innovación abierto y aceleradora de negocios

El jueves 31 de enero, a las 10 horas el Presidente de Global Omnium, Eugenio Calabuig, presentará la apuesta de la compañía valenciana: GO HUB. En la presentación estará acompañado por el CEO de GO Aigua, Jaime Barba y la directora del GO HUB Patricia Pastor.

G(lobal)O(mnium)Hub nace como el hub de innovación abierta de Global Omnium centrado en startups con tecnologías disruptivas. que ayudan en la transformación digital de las ciudades y de la industria con el fin de mejorar la calidad de la vida de las personas.