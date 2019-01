Todo lo que debes saber sobre la nueva ordenanza de movilidad

Tras la aprobación, en la Comisión de Urbanismo, del proyecto definitivo de la Ordenanza de Movilidad que se debatirá en el Pleno Municipal del jueves avanzamos ya algo de la letra pequeña de una ordenanza polémica. Esta normativa, que en palabras del concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, "es un avance hacia el reparto equitativo de la vía pública", no ha contado con el apoyo de los grupos políticos de la oposición, de hecho, han presentado diferentes propuestas para la paralización y hasta para la reversión de algunas obras del carril bici. Sin embargo, tal y como recuerda Grezzi, estos trabajos ya estaban contemplados en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado el 2013 -cuando gobernaba el Partido Popular- y "continuarán adelante".

El concejal ha destacado que se trata de una normativa que se enmarca en las ordenanzas de otras ciudades españolas, como por ejemplo la de Madrid, los planes de la Dirección General de Tráfico (DGT), la Ley de Tráfico y otros reglamentos en vigor y ha resaltado que entre los objetivos de la nueva normativa "se encuentran la recuperación, la promoción y el respeto del espacio público."

PATINETES ELÉCTRICOS

Una de las principales novedades de esta nueva ordenanza -y que más dudas ha provocado- ha sido cómo regular los patinetes eléctricos. Pues bien, a partir de ahora, los usuarios de este medio de transporte no podrán circular por las aceras ni transportar a otras personas, aunque sí podrán hacerlo por carriles bici a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora o a 15 km/h si el carril bici está en la acera. También podrán circular en ciclo-calles y zonas residenciales con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

Además, estos usuarios no están obligados a usar el casco (aunque se recomienda), pero sí que tendrán que llevar luces y timbre y será opcional el uso de elementos reflectantes. Los catalogados como A, que no llegan a los 20 km/h, podrán circular a no más de 10 por las zonas peatonales, a una distancia mínima de un metro de los peatones, algo que tendrán prohibido los etiquetados como B, los que llegan a los 25 kilómetros por hora de velocidad. Las sanciones podrían llegar a los 3.000 euros, en función del comportamiento de estos vehículos, que tendrán que aparcarse en los aparca bicis.

Respecto a las empresas que quieran lucrarse con servicios de movilidad deberán tener una autorización específica y especial del consistorio en la que se detallarán sus obligaciones a la hora de prestar el servicio en el espacio público.

CARRIL BUS

Esta ordenanza también regula el transporte público, EMT y Taxi, sobre todo para proteger el carril bus ya que la ordenanza establece que las motos no pueden circular en este espacio. Sobre el aparcamiento de estos vehículos, que podrán aparcar en las aceras de más de 3 metros de ancho, se harán estudios específicos para regularlos en distintas zonas de la ciudad.

BICIS

Las bicicletas podrán seguir circulando por la calzada, porque todavía hay zonas donde no hay conexión entre carriles bici, aunque preferentemente tendrán que circular por estos últimos. Asimismo, este borrador introduce la posibilidad de que las bicicletas puedan circular en ambos sentidos en las calles residenciales, zonas 30 y zonas de coexistencia de usuarios, así como en las de limitación 30 si existe una señalización expresa autorizándolo.

MOVILIDAD REDUCIDA

Las personas con movilidad reducida podrán aparcar de forma gratuita en las zonas de estacionamiento regulado ytendrán garantizada la garantía de acceso a las áreas de prioridad residencial así como podrán circular en sus vehículos de movilidad personal por carriles bici y otras vías a mayor velocidad de la que puede en la acera.

VTC's

Con esta normatica se establece que será el consistorio quien velará por que las autorizaciones de VTC guarden la proporción que como máximo establezca la legislación en la materia, actualmente en 1/30.