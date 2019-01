Una treintena de colectivos se unen por la "Educación inclusiva" y rechazan la supresión de los centros especiales

El testimonio de María José, madre de una hija con discapacidad, ilustra las dificultades que tienen estos niños en los centros educativos ordinarios:

"Ella no quiere coincidir en Valladolid con nadie de aquel colegio porque no se lo hicieron pasar bien, pero ni los niños, ni los padres de los otros niños -que les estorbaba mi hija, que les retrasaba a los suyos-, incluido el profesorado. El profesorado a mí me llegó a decir que ellos estaban ahí para sacar adelante a los que pueden hacer carrera no para quien va a terminar haciendo cajas en Asprona".

En la actualidad Lara tiene 19 años y gracias a su formación integral en el Centro de Educación Especial Número 1 , ubicado en Huerta del Rey, tiene autonomía y "una vida social" intensa. Ha estado en Viena en un programa de Erasmus y próximamente viajará a Alemania.

"La secregación no la está haciendo el colegio, lo hace la sociedad; la sociedad obliga a tener que esconderlos ", concluye María José.

La propuesta del Ministerio, avalada por CERMI, de suprimir los centros de educación especial para que los niños se incorporen progresiva a los colegios e institutos ordinarios provoca un rechazo masivo de un sinfín de asociaciones que representan a las familias con niños con discapacidad o enfermedades raras.

27 asociaciones se han sumado a la plataforma constituida en Castilla y León, con varios colectivos de Valladolid, donde sus representantes han alzado la voz.

Yolanda de la Viuda, presidenta de la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras.

Resulta paradógico que la supresión de los centros de educación especial sea defendida por CERMI, la entidad que agrupa a todas las personas con discapacidad. Pero en este tema los 27 colectivos no se sienten representados,