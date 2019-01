La XXII Media Maratón de Almería, en marcha

En las renovadas pistas de atletismo del anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde cada día entrenan cientos de almerienses, el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado el 22º Medio Maratón Ciudad de Almería, que se celebrará el próximo domingo, 3 de febrero, con la participación de más de 4.700 deportistas, un centenar más que en 2018, lo que, en palabras del primer edil, “refuerza nuestra proyección como ciudad naturalmente dotada para el turismo deportivo y de naturaleza. Y este fin de semana lo vamos a comprobar otra vez convirtiendo a Almería en la capital del running”.



Tres son las novedades anunciadas por Fernández-Pacheco. La primera es el traslado tanto de la salida como la meta al exterior del Estadio, en la Avenida Santiago Martínez Cabrejas, donde se instalarán unas gradas con capacidad para 900 personas, “para que el corredor sienta el calor del público a su llegada a la meta”. La segunda está vinculada con el objetivo del Ayuntamiento de “fomentar la práctica deportiva en toda la población”. Por eso, la Carrera Saludable baja su distancia de 9 a 8 kilómetros para fomentar la participación. Y la tercera, “integramos dentro del Medio Maratón una prueba de paraatletismo, para deportistas en silla de ruedas, donde hay 7 inscritos procedentes de distintas provincias. Por tanto, el 22º Medio Maratón tendrá más calor, más participación y más inclusión”.



Las actividades comenzarán el próximo sábado, 2 de febrero, a las 15 horas, con la Feria del Corredor en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. A las 17 horas se realizarán las carreras infantiles, en el exterior del Palacio. El domingo, los horarios serán, a las 9.55 horas se dará la salida a la carrera de paraatletismo; a las 10 horas, el Medio Maratón; y a las 10.15 h, los 8 kilómetros saludables. Este año el circuito se ha modificado, buscando que sea más llano y así facilitar que se logren buenas marcas. Además, como en anteriores ediciones, la prueba tiene un fin social y en esta edición se contribuirá a la labor de la asociación Altea, que ayuda a los niños con autismo.



El alcalde ha estado acompañado por representantes de las entidades que colaboran en la actividad. A su lado, la diputada provincial de Deportes, Ángeles Martínez, ha destacado el compromiso de la Diputación con esta prueba como colaborador oficial: “Nuestra colaboración con esta prueba deportiva es plena, ya que es una de las citas más importantes de nuestra provincia, junto a ‘La Desértica’ y el 49% de los participantes vienen de diferentes puntos de Almería. Estamos convencidos de que va a seguir creciendo, como lo ha venido haciendo, en participación y calidad pero sin perder su esencia”.



Asimismo, ha subrayado la colaboración institucional para la organización de eventos de primer nivel como éste: “Gracias a la Brigada de la Legión, voluntarios y el resto de los colaboradores esta prueba es una realidad. Quiero felicitar a la organización por unir el deporte con un fin social como el que nos acercan este año a través de la Asociación Altea. Estamos convencidos que el Medio Maratón va a seguir creciendo convirtiéndose en una cita imprescindible para corredores de todo el panorama nacional”.



Por su parte, el general general jefe de la Brigada Alfonso XIII de la Legión, Marcos Llago, ha afirmado que “formamos parte de la sociedad almeriense y estamos encantados de poner nuestro grano de arena para el éxito de la prueba”. Una frase que desarrolla aseverando que “aunque nuestra misión principal es prepararnos para la defensa nacional, nos gusta participar en actividades que fomentan hábitos saludables y, por eso, además de en cuestiones logísticas, hemos inscrito en la carrera a 700 caballeros y damas legionarios”. Por último, Francisco Javier García, de la asociación Altea, ha agradecido “la solidaridad institucional, la sociedad y el mundo del deporte”.



La carrera está organizada por el Patronato Municipal de Deportes de Almería y el Grupo Nexa. El coordinador del Medio Maratón, Nacho García, ha querido destacar que “mientras otras carreras en España reducen el número de participantes, como consecuencia del crecimiento de la oferta de carreras, el Medio Maratón de Almería mantiene las cifras e incluso crece un poco, de 4.600 en 2018 hasta 4.700 en 2019. Estos datos se reparten entre 500 en las pruebas infantiles, 1.300 en la Carrera Saludable y 2.900 en la Medio Maratón”.



Entre las 10 mejores de España

En un soleado día, a pesar de estar en pleno invierno, el alcalde ha valorado que “en pocos sitios se corre tan bien como en Almería. Estamos a nivel del mar, tenemos buen tiempo todo el año, tenemos magníficas instalaciones deportivas, como estas pistas recién remozadas, tenemos una magnífica red hotelera, tenemos excelentes profesionales capaces de organizar y coordinar pruebas y tenemos, además, una tradición y una cantera de atletas de primer nivel”.



Estas condiciones han convertido el Medio Maratón en una de las mejores diez pruebas de esta distancia, según el ranking de la Federación de Atletismo y permite que el 20% de los participantes sean de otras provincias. “Es decir, que el Medio Maratón es ya, por derecho propio, ‘Marca Almería’. Y eso no sería posible sin el trabajo, la dedicación y el compromiso de todos los que os volcáis cada año en su organización. A todos os doy las gracias”.



Además de las novedades anunciadas por el alcalde, se mantienen iniciativas con éxito de anteriores ediciones. Como el año pasado se desarrollará una campaña, en colaboración con Coca Cola, para que los residuos de la carrera tengan el menor impacto en la ciudad. Los ‘Eventos con Buen Ambiente’ de Coca Cola se unen con el programa municipal ‘Tu eres ciudad’ para instalar unos contenedores para tapones, botellas, esponjas… etc. También, por segundo año, una marca reconocida de material deportivo, Mizuno, apuesta por el evento y se convierte en la proveedora de la Camiseta Oficial, que será de un material de mayor calidad. Y también, como el año pasado, los corredores del Medio Maratón recibirán nada más llegar a la meta una medalla conmemorativa que podrán grabar con el tiempo empleado en la prueba en la Feria del Corredor.



Para armonizar la carrera con el normal funcionamiento de la ciudad, Tráfico de la Policía Local ha establecido desvíos provisionales en los puntos más afectados. “Por eso, solicito ya a los almerienses su generosidad y comprensión ante las molestias de tráfico que pueda causar”, afirmaba el primer edil.



Ramón Fernández-Pacheco ha concluido haciendo una mención especial “a nuestro querido Ramón Ruiz Andújar, el que fuera juez de la Media durante años y en cuya memoria se corre esta prueba cada año desde que nos dejara. Su recuerdo es siempre una inspiración para todos, no solo en el plano deportivo”.



El 22º Medio Maratón está organizado por el Ayuntamiento de Almería y Grupo Nexa, con el patrocinio de la Diputación, la Legión, Cajamar, Bio Campojoima, Blanes, Hyundai, Grutalmeria, Inelsa Zener, y Coca Cola, y diferentes colaboradores. Con una fotografía todos conjuntos ha concluido la rueda de prensa. “Sólo me queda desear suerte a todos los participantes y que sigan disfrutando del running y el deporte en Almería, el próximo fin de semana en el Medio Maratón y el resto del año en las diferentes pruebas que se celebran en la ciudad”, ha apostillado el alcalde. Más información en www.mediomaratonalmeria.com

