El presidente de la Junta, Juanma Moreno quiere vender suelo

“Andalucía tiene suelo público que ha ido incorporando a su patrimonio en estos 40 años. Solamente enajenando una parte de ese suelo público, del que además se quejan los alcaldes porque es suelo que está vacío y sin usar, vendiéndolo podría reportar 500 ó 600 millones de euros” a la Junta de Andalucía.

Con esta respuesta en la entrevista realizada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el programa ‘El Objetivo’ de La Sexta el pasado domingo, abría la puerta a la venta del suelo público del que dispone la administración andaluza en Almería, y que no es poco, si se tiene en cuenta que está en manos de esta institución el 15% de El Toyo y todos los solares con los que se pagó por parte del Estado la deuda histórica en El Toyo II.

Hay que tener en cuenta que esta idea que lanzaba el nuevo presidente de la Junta no es nueva ni tampoco fácil. De hecho en lo que se refiere a la venta de suelo en El Toyo la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha sacado en varias ocasiones a la venta las ocho parcelas con las que cuenta en la zona.

Se trata de 86.000 metros cuadrados de suelo en el que, según la última oferta que sacó la administración andaluza se pueden construir hasta 903 viviendas libres. Suelos que no consiguieron comprador y que por tanto, siguen a disposición del Ejecutivo andaluz para otro intento.

Sea como sea, lo cierto es que al alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, le parece “interesante” la opción de tratar de vender estos suelos de los que dispone la administración autonómica.

Sin uso



Para el regidor “es mejor tratar de conseguir ingresos y que se pongan en valor estos suelos y no que estén ahí parados y sin uso, ya que esto no beneficia a nadie pero eso sí, que repercuta en inversiones en Almería”.

Considera que ahora que parece que la situación inmobiliaria va mejorando, es quizá el momento en que se pongan en valor estos espacios.

Hay que tener en cuenta que estos suelos se ubican en una urbanización creada bajo el formato de Entidad de Conservación, que antes del año 2005 y del fin de la burbuja inmobiliaria sufrió un importante desarrollo que se quedó totalmente parado llegando incluso a tener que ampliarse plazos para los promotores con suelos en la misma. De momento parece que no hay demasiados candidatos dispuestos a quedarse con ellos.

En estas parcelas se podrían levantar edificios de planta baja más tres y que en la última subasta iban desde los 2.205.333 euros de la promoción más pequeña con unas 79 viviendas, a los 4.358.143 euros de la que contempla unas 157 casas.

Deuda histórica

Más allá de los suelos urbanizables que tiene la administración autonómica en El Toyo, dónde más cantidad de espacio tiene en su poder la Junta de Andalucía es en El Toyo II. Aquí se encuentran todos los solares con los que el Gobierno de la nación pagó en 2010 la llamada ‘deuda histórica’ y que han ido viendo pasar los años.

En esta zona tiene el ente regional un total de 3.140.000 metros cuadrados de suelo que en su día, cuando se produjo el pago por el Ejecutivo nacional se valoraba en 65 millones de euros, y que apenas tres años después la oposición del PP tasaba en unos 48 millones de euros. De lo que valen hoy, poco se sabe.

Cabe recordar que estos suelos no son urbanizables. De hecho no lo serían siquiera si el nuevo Gobierno de Juanma Moreno y Juan Marín decidieran aprobar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) ya que la máxima clasificación que tiene es de urbano no sectorizado.

Eso, sin duda, reduce mucho el atractivo de cara a un posible futuro desarrollo porque para convertirlo en urbanizable lo primero que tendría que pasar es el tiempo.

La idea de vender estos suelos tampoco es nueva. Ya en octubre del año 2013, cuando la Junta de Andalucía estaba gobernada en coalición por Izquierda Unida y el Partido Socialista, la coalición de izquierdas puso sobre la mesa esta posibilidad de sacar a la venta estos solares.

Esta intención nada gustó a los políticos de ninguno de los partidos en aquel momento en Almería ya que, consideraban que no era el momento más adecuado para proceder a esta venta en una situación inmobiliaria lo suficientemente complicada como para sacar estos solares que además, no tienen un uso residencial establecido.

De momento habrá que esperar a que se decida definitivamente si se apuesta por la venta de suelo para hacer caja, y después, si el desprenderse de estos solares con los que se ha pagado la deuda histórica están entre los espacios elegidos. Ya será todo decisión de Juanma Moreno y de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo.