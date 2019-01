Vox El Ejido: Juanjo Bonilla, coordinador de la formación

Importante movimiento el que acaba de producirse en el seno de la formación Vox en El Ejido tras haber decidido realizar un relevo al frente de la coordinación del partido. Y no se trata de un relevo cualquiera puesto que desde el Comité Ejecutivo Provincial de esta formación han decidido que su nueva cara visible en la localidad ejidense, lugar donde fueron la fuerza política más votada durante las últimas elecciones andaluzas sea Juanjo Bonilla.

Relevo

Hace escasamente unos días el hasta ahora coordinador del partido en el municipio, Fran Cara, anunciaba en redes sociales su relevo en el puestoindicando lo siguiente: “Por decisión del Comité Ejecutivo Provincial dejo de ser coordinador de El Ejido. No quiero despedirme sin antes agradeceros, a todos sin excepción (sí, CEP de Almería incluido), por el inmenso cariño y las buenas formas que siempre he recibido de vuestra parte. Espero que quien me sustituya siga el trabajo que todos hemos estado realizando. Seguro lo hará , y de forma incondicional lo apoyaré y defenderé, colaborando (si así se me permite), de lleno en el proyecto de Vox El Ejido”.

Y ha sido justo este martes cuando el partido ha dado a conocer a través de sus canales oficiales que la persona elegida para realizar esta función es Juan José Bonilla al que anunciaban con estas palabras: “Juan José Bonilla López, de 42 años y de profesión abogado, será quien a partir de ahora, coordinará el partido en nuestra localidad. Seguro que con la ayuda de nuestro hasta ahora coordinador Francisco Cara, al que se le valora mucho el trabajo realizado y junto al resto de afiliados, Juanjo Bonilla se va a sentir como en casa y su labor será magistral”.

Por tanto, ya es oficial un relevo con el que Vox trata de apostar por un perfil diferente al que representaba Fran Cara, el de un joven trabajador de una empresa hortofrutícola, de cara a los próximos meses. Y es que Bonilla es un poco más mayor y ejerce como agricultor y también abogado.

Conocido

La familia de Juanjo Bonilla es muy conocida por los tristes acontecimientos ocurridos durante el año 2000. Año en el que dos agricultores, entre ellos Tomás Bonilla, padre del nuevo coordinador local ejidense, fueron asesinados por Cherki Hadij, un inmigrante de origen marroquí que fue condenado a 35 años de prisión. Estos acontecimientos desencadenaron importantes disturbios tristemente célebres en el municipio durante los días posteriores.

Listas

Una de las cuestiones a resolver es la composición de la lista electoral para la alcaldía al ayuntamiento de El Ejido y si Bonilla, como nuevo coordinador, será quien la encabece. Sin embargo, desde el Comité Ejecutivo Provincial se remiten a lo dicho por su líder nacional de que las listas se sabrán en el mes de marzo.