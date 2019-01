Juan Carlos: "Tengo la cabeza en el Almería"

Juan Carlos Real está haciendo una temporada sensacional en el Almería. El ex del Tenerife llegó el pasado verano para cubrir la baja de José Ángel Pozo y hasta el momento sigue siendo uno de los más destacados de la plantilla rojiblanca. Titular indiscutible para Fran Fernández, el gallego ha sonado con fuerza en la categoría y con el mercado abierto existía cierto temor en la dirección deportiva de que pudiera llegar una oferta irrechazable para el jugador. Sin embargo, a poco más de 24 horas de que se cierre, todo apunta a que el centrocampista no se moverá del Almería hasta, al menos, el próximo 30 de junio.

El jugador manifestó ante los medios que no se ha despistado en las últimas semanas y que nunca pensó en moverse del Almería. Aquí disfruta de minutos, continuidad y hasta es el segundo máximo goleador del plantel, con seis goles, uno por detrás de Álvaro Giménez: "Honestamente no he hablado con mi representante. Prefiero estar centrado en lo que hay y yo tengo una gran responsabilidad con el club. No me gusta estar pendiente del mercado y dejo a mi agente que se ocupe de estas cosas. No tengo la cabeza en otra cosa que en el Almería".

Aunque Juan Carlos no se marche del Almería en el mercado invernal, termina contrato el 30 de junio y es libre de poder comprometerse con cualquier otra entidad de cara al próximo campeonato. Sin embargo, está previsto que en breve se inicien las negociaciones para tratar de renovarlo, y es que el rendimiento ha estado, como mínimo, al nivel que esperaban tanto Fran Fernández como Miguel Ángel Corona. La magia de Juan Carlos sigue en el Mediterráneo.